Evento de Aniversário de Overwatch 2020 já está disponível

Preparem para apagar as velinhas, fãs de Overwatch. O quarto aniversário do jogo de tiro em primeira pessoa começou e está disponível em todas as plataformas.

Como os eventos anteriores, a comemoração de aniversário deste ano apresenta uma série de novos visuais que os fãs podem encontrar nas Caixas de Itens de Aniversário. O conjunto de cosméticos deste ano inclui os visuais lendários Wrecking Ball Submarino, Reaper Baile de Máscaras e Mercy Dragão.

Os visuais e outros cosméticos dos eventos de aniversário anteriores também retornaram durante a duração do evento e podem ser obtidos por um preço com desconto. Novos visuais lendários custam 3.000 de ouro, enquanto os mais antigos podem ser criadas por 1.000 de ouro.

Os fãs também podem ganhar visuais épicos gratuitos a cada semana, completando desafios semanais. Ao vencer nove jogos por semana, os jogadores desbloquearão visuais para Sigma, Widowmaker e McCree enquanto o evento estiver ativo.

Além disso, todos os jogadores receberão uma Caixas de Iten de Aniversário grátis em seu primeiro login.

O evento de aniversário também reintroduziu modos de jogo sazonais, como a Ofensiva de Bola de Neve de Mei e Lúciobol. Esses modos estarão disponíveis de forma rotativa para oferecer aos jogadores muitas oportunidades de experimentar diferentes modos ao longo do evento.

O evento acontece até 9 de junho, dando aos fãs três semanas completas para participar das festividades e ganhar todas as recompensas que puderem antes que os cosméticos sejam encaixotados para o próximo ano.

Artigo publicado originalmente em inglês por Rachel Samples no Dot Esports no dia 19 de maio.