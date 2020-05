Mercy Dragão é revelada para o evento Aniversário de Overwatch

Uma das curandeiras favoritas de Overwatch está recebendo outro visual fantástico para o quarto evento de aniversário do jogo. o visual lendário Mercy Dragão será lançado quando o evento começar em 19 de maio. Este é o quarto visual Lendário revelado, junto com Huitzilopochtli Zenyatta e Reaper Baile de Máscaras.

O mais novo visual de Mercy dá a sua armadura escamas de dragão. A armadura relativamente pesada é colorida em tons de verde, azul e prata, fazendo-a parecer que saiu do oceano. Suas asas foram modeladas como as de um dragão, com um verde brilhante.

Alguém pediu um… dragão?

Voe como Mercy Dragão (Lendário)! 🐉

O aniversário de Overwatch começa em 19 de maio. pic.twitter.com/hqt1yujbDf — Overwatch (@OverwatchBrasil) May 17, 2020

O nome “Dragão” é obviamente uma referência rápida aos dragões, mas o visual pode ter um pouco mais do que asas realmente legais. Nos séculos XVII e XVIII, os exércitos europeus utilizavam uma infantaria montada chamada “Dragoons”. Mercy não tem seu próprio cavalo, mas com sua equipe de caduceus e capacidade de voar, ela forma seu pequeno exército.

O visual também reflete a conexão de Mercy em visuais anteriores com o ar e a água. Ela foi escolhida para receber o visual Atlantic All-Stars de 2019, que se assemelha à armadura de uma sereia. Vitória Alada, outro visual Lendário de Mercy, dá a ela a aparência de uma deusa grega antiga que residia em uma ilha.

Os jogadores poderão desbloquear esta skin por 3.000 de ouro quando o evento Aniversário de Overwatch começar no dia 19 de maio. Mercy Dragão também poderá ser obtido nas caixas de itens de Aniversário como um espólio raro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Liz Richardson no Dot Esports no dia 17 de maio.