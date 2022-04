Evento Anniversary Remix de Overwatch começa em 5 de abril

Overwatch normalmente comemora seu aniversário durante todo o mês de maio, dando aos jogadores a chance de ganhar visuais e cosméticos que perderam ao longo dos anos. Para o sexto aniversário do jogo, e o último hurra antes de Overwatch 2 assumir, as coisas parecerão um pouco diferentes.

De 5 a 26 de abril, os jogadores podem aumentar seu armário de cosméticos com o evento Overwatch Anniversary Remix: Volume One. A celebração inclui seis visuais Lendários “remixados”, bem como o retorno de três desafios semanais com alguns dos visuais mais populares do jogo, como Ana Bastet.

Embora tenha sido discutido no passado, os desenvolvedores confirmaram explicitamente neste evento que todas as skins, sprays e ícones de jogadores serão transferidos para Overwatch 2, que lançará um beta fechado em 26 de abril. Para colecionadores de cosméticos, este evento oferece uma chance sem precedentes de estocar visuais raros antes da próxima era de Overwatch.

O evento Overwatch Anniversary Remix apresenta seis “novos” visuais lendários, que são versões recoloridas de alguns dos visuais mais usadas do jogo. Aqui está uma lista dos visuais renovados que os jogadores podem desbloquear, junto com a inspiração original.

Mage Mercy (Mercy Bruxa)

Demon Genji (Oni Genji)

Evermore Reaper (Reaper Corvo)

Steelhardt Reinhardt (Blackhardt Reinhardt)

White Cat D.Va (D.Va Gata Preta)

Zealot Zenyatta (Zenyatta Cultista)

Ao longo do evento, três desafios semanais anteriores retornarão, dando aos jogadores a chance de desbloquear skins populares que podem ter perdido na primeira vez. Isso incluirá Ana Bastet, Baptiste Médico de Combate e D.Va. Nano a icônica skin em tons de verde de D.Va será a primeira a estar nos desafios, disponíveis de 5 a 11 de abril.

Assim como em todos os eventos de Aniversário de Overwatch, todos os cosméticos sazonais anteriores estarão disponíveis para desbloqueio, seja com ouro ou através de caixas de espólio de Aniversário. Durante este evento remix, quase todas as skins do jogo estarão disponíveis, então gaste esse ouro com sabedoria.

As Contendas sazonais também retornarão com o evento Anniversary Remix. A cada dia, uma nova contenda sazonal estará disponível no modo arcade. Reúna sua equipe em a Vingança de Junkenstein pela última vez em 6 de abril, quando o Terror de Halloween será apresentado ou pratique suas habilidades de PvE quando os Arquivos de Overwatch voltarem em 10 de abril.

Este é o primeiro de três eventos remix planejados que ocorrerão em 2022. Cada evento incluirá novas versões de visuais populares, bem como o retorno de desafios semanais para aqueles cosméticos difíceis de adquirir.

O evento completo Anniversary Remix: Volume One acontece de 5 a 26 de abril, alinhando-se convenientemente com a versão beta fechada de Overwatch 2 em 26 de abril.

Artigo publicado originalmente em inglês por Liz Richardson no Dot Esports no dia 31 de março.