Os melhores MMOs de 2021 para jogar

O gênero MMO está de novo em alta em 2021. Enquanto pilares como World of Warcraft e Final Fantasy XIV estão lançando novas expansões e conteúdo para download, outros estúdios de jogos estão desenvolvendo seus próprios MMOs para serem lançados no futuro, a maioria dos quais adicionará combustível para o fogo em um cenário de jogos em expansão.

Quer você seja um fã de clássicos antigos ou novos belos lançamentos, o gênero MMO tem títulos ilimitados para explorar. Se você está procurando se perder em mundos abertos onde a exploração e a progressão do personagem estão na vanguarda de sua experiência, os MMOs são a escolha perfeita. Aqui estão alguns dos melhores títulos MMO de 2021 para se mergulhar.

Final Fantasy XIV

Imagem via Square Enix

Final Fantasy XIV teve um ano inovador em 2021, com assinaturas disparando depois de se tornar um grande sucesso na esfera de streaming. O jogo foi escolhido por um público mais amplo este ano, em grande parte devido à sua singularidade. A maior coisa que separa Final Fantasy XIV do resto do gênero MMO é a capacidade de trocar de classe a vontade. Não é necessário personagens alternativos para experimentar todos as classes que o jogo tem a oferecer. Além disso, com uma narrativa incomparável que coloca a história épica do jogo em primeiro lugar, Final Fantasy XIV combina a intriga dos jogos multijogador online com jogos de história para um jogador excepcionalmente bem.

World of Warcraft: Shadowlands

Imagem via Blizzard Entertainment

World of Warcraft: Shadowlands ainda se destaca como um jogo que define o gênero e vale a pena tentar em 2021 se você já se interessou pelo MMO mais popular de todos os tempos. Se há algo que separa o WoW moderno, é a experiência de final de jogo. As raids de alto nível, masmorras e partidas PvP no WoW são polidas, intuitivas e infinitamente reproduzíveis.

World of Warcraft: Clássico

Imagem via Blizzard Entertainment

Embora o WoW: Classic compartilhe a mesma base do WoW moderno, a experiência é muito diferente. Não apenas Classic é mais baseado na comunidade, mas o jogo em si é mais focado na progressão gradual em oposição a Shadowlands, que joga todos os seus ovos na cesta de final de jogo. No Classic, o lento passar de nível inicial para a raid de alto nível é constante, e as recompensas no final valem a pena. Além disso, com três versões do WoW: Classic para jogar em 2021, a experiência é relativamente personalizável, mesmo para um jogo de 17 anos. O plano definitivo para MMOs, WoW Classic definiu o gênero em seu lançamento original em 2004, e ainda vale a pena voltar em 2021.

New World

Imagem via Amazon Games

O novo MMO da Amazon Games finalmente foi lançado no início deste ano, após uma série de atrasos, mas a recompensa foi imensa. O New World combina elementos de “baixa fantasia” com colonialismo, criando aos jogadores um mundo para explorar e construir a partir do zero. Cada cidade que você encontra no New World tem o potencial de se transformar em uma grande capital, tornando os aspectos comunitários do jogo intrigantes. Em vez de aumentar o nível de classe do seu personagem em New World, você é capaz de progredir suas habilidades através da maestria de diferentes armas. Em um personagem, você tem a oportunidade de se tornar mais hábil com várias armas, de armas tradicionais, como espada e arco, ao mágico Bastão de Fogo e Manopla de Gelo. No New World, você nunca ficará sem coisas para fazer. Entre completar missões clássicas de matar e coletar, reunir materiais, afastar outras facções em combates PvP e criar itens para progredir no mundo ao seu redor, o New World tem um potencial infinito.

Guild Wars 2

Perdido nas dragas de MMOs recém-lançados, Guild Wars 2 ainda está resistindo. Com classes totalmente personalizáveis ​​e raças imensamente exclusivas, Guild Wars 2 se destaca por ter um dos processos de criação de personagem mais fortes entre os MMOs modernos. Seu personagem cresce ao longo de uma história intrigante, já que as opções de personalização que você enfrentará não param quando você entra no mundo. Ao longo do final do jogo, Guild Wars 2 permite que você suba de nível e cresça continuamente. Mesmo uma década após seu lançamento, Guild Wars 2 ainda é uma experiência nova para jogadores que podem estar presos na nova classe de MMOs. Além disso, a próxima expansão do jogo, End of Dragons, está programado para ser lançada no próximo ano, sendo agora um ótimo momento para entrar no jogo.

Ashes of Creation

Imagem via Intrepid Studios

Ashes of Creation pode não estar disponível para jogar por completo ainda, mas o alpha fechado do jogo em julho atraiu muita atenção. Com combate envolvente, progressão fluida e um mundo aberto expansivo para explorar, Ashes of Creation é uma adição bem-vinda ao campo cada vez maior de MMOs. O jogo ainda não havia sido lançado em 2021, mas os desenvolvedores da Intrepid Studios têm fornecido atualizações constantes sobre seu progresso. Ashes of Creation está programado para ser lançado no próximo ano ou dois, mas os períodos de teste de 2021 foram uma base relativamente forte para o jogo.

Elder Scrolls Online

Sete anos após seu lançamento inicial, Elder Scrolls Online ainda vale a pena se você é um fã de longa data da franquia Elder Scrolls. Talvez o maior aspecto positivo sobre o jogo seja que ele combina as experiências de um jogo Elder Scrolls para um único jogador com as bases de um MMO. Pode não ser tão animado como antes, mas o jogo ainda se mantém no departamento de narrativa.

Artigo publicado originalmente em inglês por Michael Kelly no Dot Esports no dia 20 de dezembro.