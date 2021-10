Guia de Colheita de New World: dicas e truques

Os recursos de Aeternum estão à sua disposição, e o robusto sistema de confecção do New World fornece uma infinidade de maneiras de refinar esses recursos em armas, armaduras, ferramentas e muito mais.

A base do sistema de habilidades mercantes do New world são as habilidades de coleta, e uma delas que terá bastante uso durante o seu tempo jogando é a Colheita. Colher é reunir plantas e é vital para a fabricação de praticamente todos os tipos de itens.

Aqui está nosso guia completo de Colheita no Novo Mundo , incluindo os fundamentos básicos e algumas dicas e truques mais avançados.

Os fundamentos da colheita no New World

Tudo que você precisa para colher no New World é uma foice equipada e uma planta que possa ser colhida. A foice mais básica pode ser construída com uma única peça de madeira verde e cascalho, mas uma foice de ferro melhor pode ser feita em qualquer nível de engenharia com sete lingotes de ferro, duas tábuas de madeira e uma um couro grosso. Conforme você aprimora a Engenharia, pode criar foices melhores.

Os três recursos principais que você reúne com Colheita são cânhamo, ervas e plantas de fazenda. O cânhamo é mais popular em áreas de pradaria e fornece fibras usadas para fabricar tecidos necessários para armas, armaduras e ferramentas. As ervas podem ser encontradas em quase qualquer lugar e são usadas como ingredientes em receitas culinárias e poções. As plantas de fazenda podem ser encontradas em qualquer marco de fazenda e são usadas em receitas culinárias.

Níveis de Colheita

Conforme você coleta itens, seu nível de habilidade de Colheita aumentará, permitindo que você colete recursos de alta qualidade, como plantas mágicas. Ele também permitirá que você rastreie outros recursos com base no seu nível. Aqui estão os marcos de nível de habilidade que você pode alcançar com a Colheita e as recompensas que vêm com eles:

Nível 20: Plantas de fazenda podem ser rastreadas com a bússola.

Plantas de fazenda podem ser rastreadas com a bússola. Nível 25: o cânhamo pode ser rastreado.

o cânhamo pode ser rastreado. Nível 30: Plantas mágicas podem ser colhidas.

Plantas mágicas podem ser colhidas. Nível 45: plantas mágicas pode ser rastreadas.

plantas mágicas pode ser rastreadas. Nível 100: Flor-de-seda pode ser colhida.

Flor-de-seda pode ser colhida. Nível 125: Flor-de-seda pode ser rastreada.

Flor-de-seda pode ser rastreada. Nível 175: Fibra-de-fio pode ser colhida e criaturas mágicas podem ser rastreadas.

Fibra-de-fio pode ser colhida e criaturas mágicas podem ser rastreadas. Nível 200: Fibra-de-fio pode ser rastreada.

Dicas e truques de colheita

Não refine suas fibras coletadas do cânhamo imediatamente. Às vezes, os quadros de projeto de vila têm missões que dão a você uma ordem de serviço que requerem a matéria-prima. Sempre verifique seu quadro de projeto de vila antes de refinar suas matérias-primas.

Se você tem moedas enchendo seus bolsos, verifique o entreposto comercial buscando foices de alta qualidade que fornecem fortalecimentos diferentes como durabilidade, redução de peso de recursos ou maior chance de itens raros.

O milho é a planta agrícola mais valiosa que você pode colher, pois é uma parte essencial das receitas de milho cozido ou pão de milho, o que aumenta drasticamente sua sorte na colheita. Sorte aumentada significa uma chance maior de materiais raros.

Use mapas interativos para encontrar rapidamente grandes quantidades de cânhamo, ervas ou plantas de fazenda. Priorize a melhoria de velocidade de colheita de recursos quando você subir de nível do território para reuni-los mais rapidamente ou então armazenamento para espaço extra para guardar seus ganhos.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Robertson no Dot Esports no dia 10 de outubro.