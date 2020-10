Banidos & Restritos de Magic sai hoje depois da Grande Final

Uma nova atualização de Banidos & Restritos de hoje terá impacto no meta do Padrão, Histórico e Brawl de Magic: The Gathering. A Wizards of the Coast havia anunciado a atualização ontem.

Ao todo, 32 jogadores de Magic de todo o mundo participaram do último campeonato da temporada 2020 no final de semana, com 72% do meta do Padrão usando uma combinação de Omnath Ramp e Omnath 4 cores. Como Omnath, Locus da Criação dominou a Grande Final no fim de semana, a WotC anunciou um Banidos & Restritos para hoje, 12 de outubro.

(1/2) In the 9-28 Banned and Restricted update we indicated that we would continue monitoring the evolution of the Standard and Historic metagames, making further changes if necessary. — Magic: The Gathering (@wizards_magic) October 12, 2020

Os números dominantes de Omnath no meta não apareciam em um grande campeonato de Magic desde o reinado de Oko, Ladrão de Coroas no Mythic Championship VI em novembro de 2019, e o planeswalker foi banido pouco depois. Era Uma Vez e Véu do Verão também foram banidos no mesmo anúncio de Banidos & Restritos de Oko.

A equipe de Banidos & Restritos revelou em 28 de setembro, quando Uro, Titã da Ira da Natureza foi banido, que iria monitorar os formatos Padrão e Histórico caso outras cartas precisassem ser banidas. Com os resultados da Grande Final e dados de MTG Arena, Omnath seria banido de diversos formatos de Magic.

“Analisando os resultados do campeonato do final de semana e dados de jogos das últimas semanas, haverá uma atualização amanhã para o Padrão, Histórico e Brawl”, disse a WotC.

Esperava-se que Omnath fosse banido antes da Grande Final, apenas três dias depois de seu lançamento em Renascer de Zendikar. Mas foi Uro que foi banido. Trevo da Sorte e Brasolâmina também estavam em perigo antes do último grande campeonato de Magic do ano. Só se passaram 18 dias do lançamento de ZNR e de Omnath, Locus da Criação.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 12 de outubro.