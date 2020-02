7 jogadores do Magic World Championship para ficar de olho

A temporada 2019 de Magic: The Gathering passou por grandes mudanças, introduzindo uma jogabilidade digital competitiva via MTG Arena e a formação da Magic Pro League (MPL).

Pela primeira vez na história, os jogadores conquistaram seu lugares no Magic World Championship através de vitórias em mesa ou no Arena Mythic Championship. E aqueles que se classificaram entre os quatro primeiros da temporada, com base em Mythic Points, como jogador Challenger ou MPL também ganharam um lugar. No total, 16 jogadores de Magic de todo o mundo se reunirão em Honolulu, Havaí, de 14 a 17 de fevereiro para decidir quem vencerá o Magic World Championship XXVI.

Aqui estão os 16 melhores jogadores de Magic que competem no Magic World Championship XXVI.

Javier Dominguez: Campeão do Magic Worlds em 2018

Autumn Burchett: Campeão do Mythic Championship I (mesa)

Eli Loveman: Campeão do Mythic Championship II (mesa)

Matias Leveratto: Campeão do Mythic Championship III (Arena)

Thoralf Severin: Campeão do Mythic Championship IV (mesa)

Jean-Emmanuel Depraz: Campeão do Mythic Championship V (Arena)

Ondřej Stráský: Campeão do Mythic Championship VI (mesa)

Piotr “Kanister” Głogowski: Campeão do Mythic Championship VII (Arena)

Chris Kvartek: Melhor Challenger.

Raphaël Lévy: Segundo melhor Challenger

Gabriel “Yellowhat” Nassif: Terceiro melhor Challenger

Sebastián Pozzo: Quarto melhor Challenger

Andrea Mengucci: Melhor MPL

Seth Manfield: Segundo melhor MPL

Márcio Carvalho: Terceiro melhor MPL

Paulo Vitor Damo “PVDDR” da Rosa: Quarto melhor MPL

Não há um único jogador fraco participando do Magic World Championship, e cada um deles fez por merecer. Mas entre este grupo estão sete indivíduos que tiveram uma temporada dominante em 2019 e são fortes concorrentes do Booster Draft e Standard Constructed que merecem ser observados.

Ondřej Stráský

Vencedor do Mythic Championship VI (mesa) no formato Standard, Ondřej Stráský também foi classificado em segundo lugar em Mythic Points como Challenger em 2019. Ao longo de sua carreira, o jogador da República Tcheca esteve cinco vezes entre os oito melhores no Booster Draft, Standard Constructed e Team Limited. Retornando ao Magic competitivo em 2019 após a aposentadoria, Stráský e a Czech House têm objetivos de dominar a próxima temporada de 2020.

Andrea Mengucci

Andrea Mengucci provou que é um jogador versátil em praticamente qualquer formato de Magic. Sua temporada de 2019 começou com um estrondo, ganhando o primeiro Mythic Invitational jogado na MTG Arena. E ele continuou seu domínio ao longo da temporada, ocupando o segundo lugar em MPL com Mythic Points. Mengucci também mostrou no ano passado como é um bom jogador de Arena, capaz de manter seus oponentes em alerta e com vontade de se render e avançar para a próxima partida.

Chris Kvartek

Chris Kvartek provou no ano passado que qualquer pessoa com determinação e vontade de trabalhar duro pode se tornar um dos melhores jogadores de Magic do mundo. Sua temporada de 2019 começou com a qualificação para o Mythic Championship II (mesa) em Londres, terminando entre os oito primeiros.

Determinado a competir em outro MC, Kvartek se classificou para o Mythic Championship V ( Arena ) e depois se classificou novamente através de um Arena MCQ para competir no Mythic Championship VII. Classificado em primeiro lugar em Mythic Points como Challenger, Kvartek não apenas conquistou uma vaga no MPL para a temporada de 2020, como também está sedento por seu primeiro título no Magic World Championship.

Piotr “Kanister” Głogowski

Conhecido por enviar emotes a seus oponentes repetidamente no MTG Arena, Kanister revelou ao mundo em 2019 que ele é tão talentoso em competir quanto na construção de decks. Terminando em segundo no Mythic Invitational, Kanister apelidou Menguci como seu arquiinimigo e prometeu vencer um grande torneio de 2019. E ele fez no Mythic Championship VII, ficando invicto por todo o torneio. E ele mantém viva sua série de vitórias, terminando em segundo no mais recente torneio do Players Tour de Bruxelas.

Seth Manfield

Recentemente contratado pela Team Envy, Seth Manfield ganhou o título do Magic World Championship em 2015. E ele deseja adicionar uma segunda vitória à sua longa lista de conquistas. Chamado para o Magic Hall of Fame em 2018, ele também foi um dos primeiros 32 jogadores convidados para o MPL e manteve seu lugar no ano passado na ilustre liga como o segundo melhor jogador. Desde 2007, Manfield esteve 21 vezes entre os oito melhores, sendo 11 deles no formato Standard Constructed.

Raphaël Lévy

Raphaël Lévy é outro veterano do MTG, introduzido no Magic Hall of Fame em 2006. Ao longo de sua carreira, ele esteve 26 vezes entre os oito melhores em grandes torneios. E ele ganhou seus Mythic Points ao longo de 2019 da maneira antiga: pelos torneios, terminando a temporada como o segundo Challenger classificado (terceiro no geral). A temporada de 2019 de Lévy garantiu a ele um lugar no MPL para a temporada de 2020 e uma chance de competir no Magic Worlds.

Javier Dominguez

Campeão do Magic World Championship de 2018, Javier Dominguez foi o jogador número um do mundo em 2019. Ganhar no ano anterior já lhe rendeu uma vaga no Mundial de 2019, mas isso não o impediu de ser o melhor. Dominguez não só ganhou o Mythic Championship V no formato Standard, mas também terminou em terceiro no Mythic Championship VII. Buscando um título consecutivo no Magic World Championship, Dominguez planeja dar tudo de si.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 08 de fevereiro.