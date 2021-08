Vídeo da próxima expansão de Legends of Runeterra, Além do Bandobosque, revela Caitlyn, Sion, Veigar, Xerath e Ziggs

O próximo conjunto de Legends of Runeterra, Além do Bandobosque, terá 126 novas cartas, nove das quais incluem campeões. Embora a Riot tenha confirmado anteriormente que Além do Bandobosque será a última atualização do jogo com nova região, haverá novas cartas multirregionais e muitas palavras-chave e mecânicas introduzidas no LoR.

Semelhante aos lançamentos Guardiões dos Ancestrais e Ascensão do Submundo, o mais novo conjunto é acompanhado por uma nova animação da Riot que indica várias potenciais adições futuras ao jogo. O vídeo é protagonizado por uma Yordle chamada Ava viajando por Runeterra em busca de materiais para um festival de Bondópolis.

Ava está em uma missão para provar seu valor… mas vai precisar de uma ajudinha.



A nova expansão Além do Bandobosque traz a última região de Legends of Runeterra no dia 25 de agosto. pic.twitter.com/IpJ3M8xleJ — Legends of Runeterra Brasil (@RuneterraBrasil) August 11, 2021

Ava inicialmente encontra Veigar e Ziggs antes de entrar em um portal para Piltover e Zaun. Encaminhando-se para a perseguição com Caitlyn e um capanga de Midenstokke, a Yordle involuntariamente auxilia a xerife de Piltover em sua perseguição. A Yordle abre seu livro depois, com páginas mostrando ilustrações de Senna, Sion e Xerath.

Depois de vasculhar as páginas, Caitlyn aponta para perto da área de Vlonqo em Ionia, que pode ser encontrada no mapa oficial de Runeterra de League of Legends.

Ao contrário dos trailers de animação anteriores, este traz uma mensagem “continua” no final. Não se sabe se a jornada continuará em um futuro próximo com a expansão PvE de novembro ou apenas em dezembro.

Enquanto Senna já estava confirmado para se juntar ao LoR com o evento mais recente, a cinemática indicou vários novos campeões e sugeriu em quais regiões os jogadores podem esperar novas cartas.

Sion provavelmente representará Noxus, Caitlyn estará dentro de Piltover e Zaun, e Xerath virá de Shurima (possivelmente como o quarto Ascendente). Não se sabe se Senna representará Demacia, as Ilhas das Sombras, ou mesmo possivelmente ambas por meio de uma carta de multirregiões.

Se esses quatro campeões forem os únicos de fora de Bondópolis deste conjunto, isso deixará cinco vagas em aberto. Com base no vídeo, Veigar e Ziggs serão os novos representantes de Bondópolis, deixando mais três vagas abertas. Enquanto Teemo já está em LoR, sua aparição no vídeo pode possivelmente implicar que uma segunda versão do campeão poderia vir com Além do Bandobosque.

LoR: Além do Bandobosque será lançado após a conclusão do quinto Torneio Sazonal do jogo em 25 de agosto.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 11 de agosto.