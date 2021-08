Tristana será adicionada a Legends of Runeterra em Além do Bandobosque

Mais da metade dos novos campeões adicionados a Legends of Runeterra no próximo conjunto do jogo, Além do Bandobosque, foram revelados. E, a Riot Games apresentou a Tristana, que fornecerá suporte para estratégias multirregionais.

Tristana é uma campeã de três de mana de Bandópolis com 1/3, a palavra-chave Ataque Rápido e um efeito estático que concede a ela um aumento de poder de + 1 / + 0 permanente para cada aliado multirregional que você invocou durante a partida. Além de se fortalecer, sempre que você invocar uma unidade multirregional, é concedido um + 1 / + 0 extra. Tristana sobe de nível quando você invoca quatro aliados multirregionais ao longo do jogo.

Quando Tristana sobe de nível, ela ganha + 1 / + 1, retém todas as habilidades anteriores e concede a qualquer aliado multirregional que você invocar a palavra-chave Impacto.

Imagem via Riot Games

Além da revelação de Tristana, várias cartas adicionais foram mostradas, incluindo Tiro Destruidor, Prefeito de Bandópolis, Pintora de Bandópolis, Granadeiro Bronco, Fuzinúsculos, Tiro Duplo, Yordles Unidos, Foto da Galera e Shake de Roxamora.

Tiro Destruidor, o feitiço de campeão de Tristana, é um feitiço lento comum de quatro de mana que causa três pontos de dano a uma unidade. Se você controla uma Tristana ou se invocou ou conjurou cartas de quatro regiões diferentes ao longo do jogo, o custo de mana do Tiro Destruidor é reduzido em dois.

Prefeito de Bandópolis é uma unidade yordle épica de três de mana de Bandópolis com 2/2 e uma habilidade que é ativada quando jogada e manifesta um seguidor multirregional. Além desse efeito de criação, o prefeito tem uma aura estática que reduz em um o custo de mana de suas unidades multirregionais.

Pintora de Bandópolis é uma unidade yordle de três de mana comum de Bandópolis com a palavra-chave Aperfeiçoar e 2/3. Ela também tem uma habilidade de jogar que faz com que você descarte uma carta para criar um seguidor multirregional em sua mão.

Granadeiro Bronco é uma unidade rara yordle de quatro de mana de Bandópolis com 4/3, a palavra-chave Impacto e serve como uma carta de lealdade para a região mais recente. Se a carta do topo do seu deck fizer parte da região de Bandópolis quando for invocado, o granadeiro invoca outro seguidor yordle aleatório que custa três ou menos mana.

Fuzinúsculos é uma unidade rara de oito de mana de Bandópolis com 7/7, a palavra-chave Escudo de Feitiço e uma habilidade que é ativada quando invocada se você invocar unidades de quatro ou mais regiões diferentes ao longo do jogo. Se você atender a essa condição, eles receberão a palavra-chave Impacto quatro vezes.

Tiro Duplo é um feitiço comum rápido de seis de mana de Bandópolis que faz com que um aliado Golpeie um inimigo. Se o aliado for uma carta multirregional, ela Golpeia o inimigo novamente.

Yordles Unidos é um feitiço raro lento de cinco de mana de Bandópolis que dá a todos os aliados um aumento temporário de + 2 / + 2 durante a rodada. Se você invocou ou conjurou cartas de quatro ou mais regiões ao longo do jogo, este efeito é ampliado para + 4 / + 4.

Foto em Grupo é um feitiço rápido de um de mana comum de Bandópolis que causa um de dano a um inimigo. Se você controlar quatro aliados quando este efeito for resolvido, dois pontos de dano serão causados.

Shake de Roxamora é outro feitiço comum súbito de um de mana de Bandópolis que aumenta temporariamente as estatísticas de um aliado para se tornarem 3/3 durante a rodada.

Implicações do Meta

Tristana e todas as outras cartas reveladas hoje ajudam a estratégia multirregional que Bandópolis tem com a Árvore de Bandópolis inicialmente revelada. Enquanto a Árvore de Bandópolis precisa ter seguidores de 10 regiões diferentes para ter sucesso, Tristana e todas as outras cartas de sinergia multirregionais precisam apenas de quatro feitiços ou unidades.

A própria Tristana é uma unidade de mente agressiva que precisa, de forma realista, de pelo menos duas cartas multirregionais jogadas para que suas estatísticas sejam consideradas médias para seu custo. Depois de ultrapassar esse limite e jogar mais de dois, ela se torna uma potência premium que seu oponente precisará bloquear de forma consistente.

Quando Tristana sobe de nível, sua capacidade de espalhar o impacto para outras unidades tornará mais difícil para o seu oponente aguentar o dano incidental que acontecerá sempre que você declarar um ataque.

Tiro Destruidor é o terceiro feitiço desse tipo que se altera se um campeão específico estiver no tabuleiro, com Correnteza e Apreender sendo as outras. Se você conseguir satisfazer sua condição de jogar muitas cartas multirregionais ou controlar uma Tristana, então dois de manas para causar três de dano a uma unidade são uma oferta premium.

Mas mesmo com esse benefício potencial, pode demorar um pouco para obter essa redução de custo. Se você não conseguir alcançá-lo, esta carta é comparável ao Pós-Choque, que já não aparece muito em jogos competitivos, apesar de sua variedade.

Prefeito de Bandópolis é fundamental para estratégias multirregionais, apesar de suas estatísticas abaixo do nível de custo. A capacidade de criar um seguidor multirregional entre uma escolha de três cartas permite que você selecione a unidade mais ideal para a situação atual. Embora sua Vida baixa seja um grande prejuízo para seu sucesso potencial, se o prefeito conseguir sobreviver, descontos massivos de mana permitirão que você jogue a seu favor como bola de neve.

Granadeiro Bronco é uma carta de lealdade interessante, comparável à Evocadora de Espectros das Ilhas das Sombras. Ter um grande acúmulo de estatísticas em potencial permite que você obtenha uma recompensa mono-Bandópolis que pode ultrapassar seu oponente se você tiver sorte no yordle aleatório que você conseguir.

Um grande benefício que Granadeiro Bronco tem sobre outras cartas de lealdade é que você pode usar cartas multirregionais que Bandle City possui, o que permite um pouco mais de flexibilidade na construção de deck.

Foto em Grupo é outro efeito flexível de um dano que Bandópolis possui. Embora colocar quatro unidades no tabuleiro nem sempre seja uma conquista comum dependendo do seu deck, um feitiço rápido de dois de dano contra uma unidade é uma opção poderosa.

Tristana se juntará à lista de campeões de Bandópolis quando LoR: Além do Bandobosque for lançado em 25 de agosto.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 20 de agosto.