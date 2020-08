Notas da atualização 1.7 de Legends of Runeterra

Nenhuma alteração de balanceamento foi feita na Atualização 1.7 de Legends of Runeterra. Mas adições empolgantes, como um novo laboratório, Contenda de três regiões e cosméticos do Florescer Espiritual estão a caminho.

A equipe do LoR fará uma pausa no início de agosto, o que significa que as próximas atualizações terão um cronograma diferente do normal. A Atualização 1.8, originalmente prevista para 19 de agosto, agora ocorrerá em 26 de agosto. A equipe está pulando a Atualização 1.9 e a próxima grande atualização de balanceamento ocorrerá em 16 de setembro, o que significa que a nova expansão prometida para cair em agosto provavelmente chegará em 26 de agosto.

O evento Florescer Espiritual continua até a Atualização 1.7, adicionando duas novas missões épicas para jogadores que procuram tirar o máximo de pétalas necessárias para as recompensas. De um novo laboratório com Heimerdinger a um monte de itens de personalização do Florescer Espiritual, aqui está tudo o que está surgindo na Atualizção 1.7 de LoR.

Laboratório Saque Rápido

A jogabilidade do laboratório no LoR provou ser divertida e emocionante, fornecendo formatos alternativos para jogar o jogo de cartas digital. O Saque Rápido expandirá isso, apresentando um estilo de jogo inspirado em Heimerdinger. Os jogadores compram cinco cartas Fugazes a cada rodada com “custos de mana altamente reduzidos”, de acordo com a equipe do LoR. Cada rodada oferece apenas três pontos de mana para conjurar essas cartas Fugazes e a cada duas rodadas você recebe uma Adiamento, uma carta especial que permite aos jogadores remover Fugaz de uma carta na mão.

Contenda Singular: Três Regiões

Além de um novo laboratório, a Contenda oferecerá o formato Singular novamente, mas com a opção de permitir três regiões. Fora do modo de expedição, esta é a única maneira que os jogadores podem criar decks usando três regiões.

Melhorias na interface da montagem de deck

Devido ao número de decks sendo criados para as partidas Singular e Padrão, os jogadores agora podem filtrar esses decks na montagem de deck.

Escolha visualizar todos os decks, padrão ou apenas Singular.

Os jogadores também podem finalmente selecionar a arte de uma unidade específica para ser a ilustração da caixa do deck.

Clique no botão Editar no canto superior esquerdo para ajustar a arte da caixa do deck e selecionar as regras da montagem de deck.

Você pode arrastar qualquer carta de qualquer unidade para ser a arte da caixa do deck (ela não precisa estar no deck).

Você pode ver todos os decks (inclusive os inválidos), decks válidos da Contenda Padrão ou decks válidos da Contenda Singular.

Personalizações Florescer Espiritual

À medida que o evento Florescer Espiritual continua no LoR, vários novos versos de cartas, um tabuleiro de jogo, guardião e um novo pacote estão disponíveis na loja.

Tabuleiro

Imagem via Riot Games

Santuário Noturno é um tabuleiro épico que mostra o lado mais sombrio do mundo do Florescer Espiritual. Os jogadores podem interagir mais sobre ele com elementos interativos ao clique e a possibilidade de reagir ao jogo de formas únicas. O Santuário Noturno custa 1.290 moedas.

Guardião

Imagem via Riot Games

Dragonitos dos rios ionianos se juntam aos outros guardiões em LoR. Há também um Dragonitos Noturno. Ambos podem ser adquiridos através do Pacote Dragonito por 975 moedas na loja.

Versos de Cartas

Imagem via Riot Games

Três novos versos de cartas do Florescer Espiritual também estão agora na loja, com Teemo, Yone com Yasuo e Corina.

Emotes

Imagem via Riot Games

Um novo emote foi adicionado como recompensa da Missão Épica no evento Florescer Espiritual que apresenta Yone piscando.

Ajustes nas Expedições

Apenas alguns arquétipos da Expedição estão recebendo ajustes na Atualização 1.7. As mudanças devem “dar uma forcinha a vários arquétipos ionianos”, de acordo com a equipe do LoR.

Fishbones

Agora, quando você selecionar Fishbones na primeira escolha, verá uma opção de Águas de Sentina e uma opção de Piltover e Zaun na segunda escolha, e não será mais forçado a criar um deck com três regiões.

Interrupção

Adicionada: Disciplinas Gêmeas

Removida: Sombra Distorcida

Sombras e Poeira

Adicionadas: Conspirador Navori, Ren Lâmina Sombria

Removida: Demônio da Sombra

Lançadores de Feitiços

Removidas: Retirada, Tá Avisado

Retorno Total

Adicionada: Dupla da Clareira Verdejante, Yusari

Removida: Guardião da Praça

Aumento de especificação mínima do iOS

Com a chegada da Atualização 1.8 em duas semanas, foi aumentada a versão mínima do iOS para o iOS 13, e estão avisando com antecedência para que possam atualizar seus dispositivos para a versão mais recente. Também atualizaram o site de suporte do LoR, onde você sempre pode achar os dispositivos suportados. Atenção: dispositivos iOS de 1 GB (iPhone 5s, iPhone 6 e iPad Air 1) não têm suporte ao iOS 13.

Outras notícias de LoR

Agora, os jogadores têm duas missões épicas adicionais no evento Florescer Espiritual para completar o prêmio em pétalas antes do evento terminar. E a Expedição será atualizado na quinta-feira a partir de agora. Outras mudanças diversas incluíram uma correção na lista de decks do Morte Certa que foi atualizado na semana passada, acelerou as animações descartadas diretamente e um widget de regras adicionado ao Labs.

Correções de erros

Corrigido um problema que ocorria quando tentávamos substituir uma unidade no início da rodada com a mão cheia.

Corrigido um problema que permitia que Barman do Beco criasse cópias de si mesma (geralmente, cartas “criar” aleatórias não devem criar cópias de si mesmas).

Corrigido um problema que fazia com que os efeitos visuais de Perspicácia das Eras gerassem faíscas cor-de-rosa.

Corrigido um problema em que Sejuani (nível 2) fazia com que unidades se sobrepusessem ao serem invocadas na mesma hora em que a habilidade dela era acionada.

A bandeja do ícone de Zed (nível 2) foi ajustada.

A Atualização 1.7 do LoR será lançada no dia 5 de agosto.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 04 de agosto.