5 novos seguidores focados em auxiliar se juntam à região de Ionia no conjunto Chamado da Montanha de Legends of Runeterra

A Riot Games revelou hoje cinco novas cartas ​​da segunda expansão de Legends of Runeterra, Chamado da Montanha, todos vindos de Ionia: Young Witch, Flower Child, Fuzzy Caretaker, Tasty Faefolk e Swole Squirrel.

Young Witch é uma unidade de custo 2 com 1/1, Elusivo e uma habilidade de Auxiliar que concede a seu aliado auxiliado + 1 / + 0 e Ataque Rápido durante a rodada. Flower Child é uma unidade de custo 1 com 1/2 e uma habilidade que concede a ela + 2 / + 0 permanentemente sempre que for auxiliada. Fuzzy Caretaker é uma unidade de custo 4 com 3/3 e duas habilidades separadas. Uma habilidade concede a ele + 0 / + 3 durante a rodada se ele for auxiliado por um aliado e sua habilidade de Auxílio permite dar a outro aliado + 3 / + 0 durante a rodada. Tasty Faefolk é uma unidade de custo 3 com 4/2 e uma palavra-chave Roubo de Vida. E por último, Swole Squirrel é uma unidade 3/4 de custo 4 que pode dobrar seu poder toda vez que ataca.

Pequeno vira grande, pra cima vira pra baixo. 🦋



Com aliados feéricos, tudo fica ao contrário! 🦊



Descubra amanhã quem está por trás de tudo! ✨ pic.twitter.com/MA00ShpRgA — Legends of Runeterra Brasil 🌷 (@RuneterraBrasil) August 13, 2020

À primeira vista, essas cartas podem não ter os melhores atributos pelos seus custos. Mas são mais cartas de auxílio que podem sinergizar bem com as cartas que foram mostradas no primeiro dia da temporada de spoiler. Quando comparadas com as cartas de Auxílio de Targon, as habilidades de auxílio dessas cartas não garantem atributos permanentes. Mas quanto mais cartas de Auxílio forem adicionadas, mais potencial Taric, que foi revelado ontem, terá para subir de nível e ganhar seu efeito poderoso.

Além das próprias cartas de Auxílio, Flower Child, Tasty Faefolk e Swole Squirrel são cartas que agradecerão toda a ajuda que puderem obter. Flower Child é uma carta que escala bem se você for o segundo, já que pode combiná-la com uma carta de Auxílio forte no turno dois, como Chefs de Guerra, Percussionista da Legião ou o recém-revelado Tyari the Traveller. Se você atingir essa curva poderosa no início de jogo, às vezes você pode garantir a vitória aí. Como uma unidade de Roubo de Vida, Tasty Faefolk ganhando atributos pode ajudar a aumentar a eficácia da longevidade de um deck defensivo. Swole Squirrel sobrevivendo a qualquer combate o torna uma ameaça iminente a cada dois turnos, já que você pode fazê-lo atacar no meio do combate com magias e ameaçar com dano letal.

Com base nas expectativas anteriores e nas palavras “Fae Ringleader” no tweet em inglês de hoje, Lulu pode ser revelada amanhã.

LoR: Chamado da Montanha será lançado oficialmente para PC e dispositivos móveis em 26 de agosto.

