Que campeões podemos esperar na expansão Chamado da Montanha de Legend of Runeterra?

Legends of Runeterra anunciou oficialmente sua segunda expansão, Chamado da Montanha.

Em comparação com sua primeira expansão após o lançamento de LoR , Marés Crescentes, esta segunda expansão pretende dividir seus lançamentos de cartas em três meses, em vez de entregar todos as cartas de uma vez. Isso significa que os jogadores podem esperar ver sete campeões no primeiro lançamento de agosto e, em seguida, três campeões no conjunto subsequente de outubro e dezembro. Como Chamado da Montanha será baseado na região do Monte Targon de League of Legends, e com uma combinação de vazamentos anteriores, existem estimativas definitivas que podem ser feitas para quais campeões podemos esperar na lista que está por vir.

Antes do lançamento de Marés Cresentes, o canal do YouTube LoR Voices mineirou todas as vozes dos campeões das futuras expansões. Uma vez que cada vídeo restante do canal corresponde aos 13 próximos campeões de Chamado da Montanha com cada campeão interagindo entre eles, a divisão da região pode ser a seguinte:

Targon: Aurelion Sol, Diana, Leona, Soraka, Taric, Zoe

Aurelion Sol, Diana, Leona, Soraka, Taric, Zoe Águas de Sentina: Tahm Kench

Tahm Kench Demacia: Shyvana

Shyvana Freljord: Trundle

Trundle Ionia: Lulu

Lulu Noxus: Riven

Riven Piltover e Zaun: Viktor

Viktor Ilhas das Sombras: Nocturne

Embora alguns campeões possam não se encaixar em suas histórias de região, como Riven abandonando Noxus e Nocturne tendo uma origem desconhecida que poderia ser separada das Ilhas das Sombras, isso é o mais próximo que eles podem se encaixar tematicamente dentro de uma região quando comparados a outros campeões vazados. Além de saber qual campeão pertence a qual região, a linha do tempo exata de quais campeões aparecerão no primeiro, segundo ou terceiro conjunto de Chamado da Montnha deixa mais suposições. Devido à natureza dividida do lançamento desta expansão, algumas regiões terão uma coleção naturalmente maior do que outras durante os primeiros dois conjuntos. Assim que a terceira série do Chamado da Montanha for lançada, todas as regiões podem esperar ter um número par de campeões, seis cada.

Como o conjunto mais recente será focado em Targon, os fãs podem esperar que pelo menos a maioria dos campeões sejam da nova região. Isso nos faz esperar pelo menos quatro campeões de Targon. Desses quatro, Leona e Diana são os mais icônicos do League com base na estética, popularidade e enredo que trazem para o universo de Runeterra. Isso lhes dá uma chance maior de representar o lançamento oficial de Chamado da Montanha. Soraka e Taric também estão entre a velha guarda dos primeiros campeões do LoL, então a chance de serem incluídos também é alta. Dos seis Targonianos que vazaram, Aurelion Sol e Zoe são os mais novos a serem lançados no LoL(Aurelion Sol em 2016 e Zoe em 2017), portanto sua inclusão não é garantida. Mas um grande dragão espacial celestial chegando em LoR pode oferecer arquétipos fascinantes.

Fora dos seis Targonianos, as outras sete regiões também podem esperar ver um campeão em vários pontos durante o lançamento da expansão. Embora nada seja confirmado publicamente para a chegada de campeões que não sejam de Targon durante a primeira série de Chamado da Montanha, há mais no que pensar.

Se os jogadores podem esperar quatro campeões de Targon no conjunto um, deixando mais um no conjunto dois e três, então os jogadores podem ver três campeões de fora de Targon no conjunto um, deixando dois pares para os dois conjuntos restantes.

Se a ordem de liberação de campeão para os conjuntos for baseada na expansão da história de LoR, Trundle adiciona outra facção ao conflito em torno de Freljord. Enquanto Ashe representa os Avarosianos e Sejuani lidera os Garras do Inverno, Trundle se une aos esforços dos Praeglacius de Lissandra. Trundle como um troll do gelo pode construir o mundo em torno do misticismo das criaturas enigmáticas encontradas na região congelada.

Nocturne também pode trazer implicações interessantes para a história, já que sua história é um pouco desatualizada. LoR poderia dar uma visão revitalizante de seu papel como um demônio pecador em Runeterra. Com base em suas interações em seu vídeo que vazou anteriormente, ele também tem mais interações gerais quando comparado a outros campeões que vazaram. Riven é outra figura fundamental da história que tem uma boa chance de aparecer. Ela é diametralmente oposta a Noxus e tem laços adjacentes com Ionia, que foi uma região de destaque durante o recente evento Florescer Espiritual. Se sua história é baseada em resistir a Noxus, então seus padrões de jogo podem levar a “interrupções” no estilo de jogo agressivo da região.

Em termos de lançamentos com foco temático, Shyvana também é parte dragão, o que poderia se ligar a um lançamento com tema de dragão, se Aurelion Sol for lançado no conjunto inicial. Tahm Kench é outro campeão com temática demoníaca que espreita em Runeterra além de Nocturne na história, atendendo aos desejos das pessoas a um alto custo. Ele também faz parte de Águas de Sentina, que era a região mais recente antes de Targon, o que poderia adicionar mais profundidade e jogabilidade ao arquétipo.

Se os lançamentos forem focados na jogabilidade, Piltover & Zaun é uma região fraca com apenas algumas cartas tendo uma chance de brilhar. Se Viktor entrar no jogo, sua jogabilidade pode dar um novo fôlego à região e dar um passo viável à frente. Lulu é o inverso dessa ideia. Ionia, em média, tem várias cartas poderosas que receberam enfraquecimentos com arquétipos viáveis ​​variados. Se ela fosse incluída no primeiro conjunto, ela poderia trazer novos padrões de jogo exclusivos que seriam bem-vindos a Ionia.

Todas as informações aqui são baseadas em detalhes que foram apresentados ao público anteriormente, o que significa que esse palpite é tão bom quanto a teoria de qualquer outro jogador. Embora muitas dessas previsões sejam baseadas em inferências, jogadores impacientes que querem saber o que esperar do Chamado da Montanha descobrirão logo, já que a temporada de spoiler começa oficialmente hoje. Esta temporada de spoiler deve durar até 26 de agosto porque o conjunto será lançado oficialmente nessa data, quando a Atualização 1.8 for lançada.

O primeiro conjunto de três do Chamado da Montanha de LoR será lançado em 26 de agosto.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 10 de agosto.