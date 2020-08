4 novas cartas e palavra-chave Escudo de Feitiço chegando a Legends of Runeterra em Chamado da Montanha

A temporada de spoiler das cartas de Legends of Runeterra para Chamado da Montanha começou oficialmente.

A Riot Games revelou as três primeiras cartas da expansão hoje e sua mais nova palavra-chave, Escudo de Feitiço. Escudo de Feitiço é uma palavra-chave que anula o próximo feitiço ou habilidade do inimigo a afetar uma unidade.

Escalar o Monte Targon pode ser uma tarefa difícil, mas aqueles que enfrentam seus perigos encontram novas formas de proteção.



💎Escudo de Feitiço: anula o próximo feitiço ou habilidade inimiga que afetaria esta unidade.



Veja amanhã quem te aguarda no topo da montanha! 😉 pic.twitter.com/dYUUIgHwXL — Legends of Runeterra Brasil 🌷 (@RuneterraBrasil) August 11, 2020

Tyari, the Traveler, Mountain Sojourner, Arbiter of the Peak e Bastion foram as cartas de LoR mais recentes reveladas. Tyari, the Traveler, é uma unidade de custo 2 com 2/2 em atributos e uma habilidade de suporte que concede ao seu aliado + 0/+ 2 permanentemente. Mountain Sojourner é uma unidade de custo 5 com 2/5 com uma habilidade de suporte que concede ao seu aliado + 2/+ 2. Se o Aliado que estiver recebendo suporte tiver Suporte, o + 2 / + 2 também passa para a próxima unidade. Arbiter of the Peak é uma unidade 6/6 de custo 10 com Sobrepujar e uma habilidade que reduz seu custo de mana em um sempre que você alveja ou dá suporte à aliados na partida. Bastion é um feitiço Impetuoso de custo 3 que concede um escudo mágico a um aliado na rodada.

Essas cartas mostram uma tonelada de foco no suporte para a região de Targon. Você pode obter atributos impressionantes rapidamente com Tyari, the Traveler. Arbiter of the Peak e Sojourner também são as primeiras cartas que possuem uma sinergia benéfica com habilidades de Suporte. Bastion, e Escudo de Feitiço como um todo, é uma maneira rápida de negar qualquer feitiço evasivo que seu oponente possa lançar contra você. Escudo de Feitiço pode fornecer maneiras de evitar remoções difíceis, como Vingança ou A Ruína, ou feitiços que normalmente não podem ser evitados, como Lampejo Congelado ou Ventos Rigorosos.

Este conjunto de cartas potencialmente indica Taric sendo revelado amanhã. Bastion é um feitiço que Taric também usa no LoL e o teaser diz que alguém está esperando essas cartas no pico.

O Escudo de Feitiço estará disponível quando o primeiro conjunto de LoR: Chamado da Montanha for lançado oficialmente para PC e celular em 26 de agosto.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 11 de agosto.