Volibear e Fiddlesticks são os vencedores da votação para atualização de campeão

No começo do mês, fãs de League of Legends de todo o mundo votaram em qual campeão eles gostariam que recebesse uma atualização visual e de jogabilidade em 2020, e os resultados finalmente chegaram. Os vencedores (isso mesmo: vencedores) da votação para atualização de campeão são Fiddlesticks e Volibear.

Mundialmente, Fiddlesticks terminou com 24,42% dos votos e Volibear, com 24,69%. Shyvana ficou em terceiro lugar, seguida por Nocturne e Dr. Mundo em quarto e quinto, respectivamente. Por Fiddlesticks e Volibear terem ficado tão próximos na porcentagem de votos, a Riot Games decidiu fazer atualizações dos dois campeões para 2020.

Imagem via Riot Games

Na atualização de Fiddlesticks, a Riot vai fortalecer o estilo de “armadilha” do Mensageiro da Morte, segundo o designer de jogabilidade Blake “Squad5” Smith. A equipe vai manter o tema de espantalho assustador, mas enfatizando o “assustador”.

A Riot também vai se concentrar em trazer a persona e a jogabilidade de deus do trovão de Volibear a um outro nível. Seu conjunto de habilidades será refeito em cima desse tema de “semideus dos raios”, reforçando a força implacável do Rugido do Trovão no Summoner’s Rift.

No começo do mês, a Riot pediu ajuda para a comunidade de League of Legends para escolher a próxima atualização completa de campeão para 2020. Os fãs só tiveram uma semana para votar em um de cinco campeões: Shyvana, Volibear, Fiddlesticks, Nocturne e Dr. Mundo.

Mas essa não é a primeira vez que a Riot pede ajuda da comunidade. Recentemente, a desenvolvedora pediu aos fãs para escolher a próxima skin da Tristana, e o resultado foi a criação da Satristânica. Durante o processo de design da skin, a Riot lançava atualizações periódicas, mostrando aos fãs alguns detalhes da jornada de três meses para criar o novo visual da Atiradora Yordle.

Mesmo que vá haver essas atualizações da equipe em relação às atualizações de campeões, elas não devem ser tão frequentes quanto as novidades sobre a skin da Tristana. De acordo com a Riot, atualizações de campeões levam muito mais tempo e o andamento do processo varia, o que torna difícil manter os jogadores tão atualizados.

Artigo publicado originalmente por Rachel Samples em inglês no Dot Esports no dia 30 de maio.