Só restam 48 pessoas com escolhas perfeitas no Bolão após a surpreendente fase de grupos do Mundial 2021

Agora que a fase de grupos do Campeonato Mundial 2021 de League of Legends acabou, só restam 48 participantes no Bolão do Mundial deste ano com escolhas perfeitas. No ano passado, mais de 3.000 jogadores ainda tinham escolhas perfeitas após a fase de grupos, então ver um número tão baixo antes mesmo da fase eliminatória é chocante.

Esse número tão baixo de escolhas perfeitas do bolão pode ser atribuído ao número recorde de partidas jogadas no Mundial, que teve muitos desempates e algumas reviravoltas surpreendentes.

Muitas das escolhas do Bolão sofreram com as expectativas sobre a FunPlus Phoenix. A equipe vice-campeã da LPL e campeã mundial de 2019 parecia ter potencial de ir longe no Campeonato Mundial, mas terminou em último lugar no Grupo A, perdendo para a Rogue em um desempate vale-tudo com a equipe da LEC. Além disso, muitos esperavam que equipes como Fnatic, PSG Talon e Team Liquid avançassem, mas as três acabaram alcançando menos que suas concorrentes.

Além disso, os desempates podem ter complicado ainda mais as coisas, já que foram jogadas 54 partidas nessa primeira fase do evento — sendo seis delas desempates. Nesta temporada, aconteceram mais desempates que em qualquer outra edição do Mundial. Só no Grupo D, foram três desempates seguidos para determinar quais times avançariam para as quartas de final, pois houve empate quádruplo.

Nas quartas de final do Campeonato Mundial de LoL, os times jogam chaves de eliminação única em partidas melhores de cinco. Você já pode registrar suas previsões para as quartas de final no site lolesports.com.

As quartas de final do Campeonato Mundial começam em 22 de outubro, com um confronto diretamente da LCK entre a T1 e a Hanwha Life Esports.

Artigo publicado originalmente em inglês por Michael Kelly no Dot Esports no dia 20 de outubro.