Skarner não recebe uma nova skin em League há 5 anos

Enquanto novas skins de League of Legends foram reveladas para Bardo, Pantheon e Taliyah há alguns dias, Skarner ultrapassou a marca de cinco anos sem receber uma única skin hoje.

Sua última skin foi a Guardião das Areias, lançada em 26 de abril de 2015. Skarner recebeu apenas quatro skins, apesar de pertencer aos campeões mais antigos de League, em 2011. Ele é o campeão que não recebe uma skin nova por mais tempo.

Outros campeões logo entrarão para o clube de 1.000 dias sem uma nova skin, incluindo Kayle, Ornn e Syndra.

Manter o equilíbrio entre os campeões que recebem skins é um desafio, já que o jogo agora possui 148 deles. Mas como o jogo tem mais de 900 skins e pretende lançar cerca de 120 skins este ano, a maioria dos campeões poderia ter conseguido tempo para brilhar.

Muitos dos campeões no clube de 1.000 dias não são humanos. Pode ser uma das razões pelas quais eles não têm muitas skins, já que pode ser mais fácil para a Riot projetar cosméticos com base no tipo de corpo de humanos ou Yordles.

É o caso de Bardo, Shyvana, que pode se transformar em um dragão, e Kidnred, assim como Vel’Koz e Skarner. Ainda assim, alguns campeões não humanos como Malphite ou Alistar possuem mais de 10 skins dedicadas.

Outros critérios afetam a escolha dos campeões por novas skins, como sua força no meta atual e popularidade entre os jogadores. Ezreal, por exemplo, é um campeão popular com forte presença no meta ao longo dos anos e possui 13 skins.

Felizmente, para os fãs de campeões que ficaram sem muitas skins, a Riot Games revelou recentemente planos para se concentrar mais nos campeões há muito negligenciados, incluindo Skarner, Rek’Sai e Kindred.

“Esperamos que o foco deste ano nos campeões com poucas skins seja bom para os mains que não vêem skins há algum tempo”, disse a produtora de jogos do League Jessica “Safelocked” Nam.

Para começar, o Pantheon receberá em breve sua primeira nova skin desde mais de 1.300 dias com o Pantheon Pulsefire, que foi revelado há alguns dias.

Artigo publicado originalmente em inglês por Eva Martinello no Dot Esports no dia 26 de abril.