Seraphine larga o emprego para seguir seu sonho no segundo episódio do quadrinho da K/DA

A K/DA deu destaque a sua nova colaboradora nesta semana, no segundo volume do quadrinho “K/DA: Harmonias”. O capítulo explora a entrada de Seraphine como colaboradora do grupo e está disponível no site de League of Legends.

Na semana passada, o grupo lançou o primeiro capítulo do quadrinho, chamado “Akali”. Nele aprendemos um pouco mais sobre a dinâmica da K/DA enquanto grupo e como as quatro vozes e personalidades das integrantes criam o som do grupo.

O capítulo mais recente começa com Seraphine em seu quarto. As paredes dela estão cobertas de pôsteres da K/DA, de Guardiãs Estelares do LoL, e até um com o ex-atirador Uzi da Royal Never Give Up. Enquanto grava uma música no próprio quarto, Seraphine é interrompida por uma ligação e fica surpresa ao ouvir Ahri do outro lado da linha. A líder da K/DA propõe uma ideia a Seraphine, que aceita a proposta, e pede que o acordo fique em segredo.

Depois, Seraphine fica pensando sobre a conversa durante um turno em seu emprego no café. Ela termina seu turno mais cedo para cantar na rua, mas recebe uma ligação do pai, que pede que ela abandone o sonho de uma carreira musical. Mas ela só se sente ainda mais inspirada a continuar depois de conhecer a K/DA.

Em outro turno, o colega de trabalho de Seraphine, Ben, sugere que ela deixe o emprego para poder dar conta de ensaios e gravações. Depois de Ben incentivar que ela siga seus sonhos, Seraphine sai correndo pela porta para investir na carreira musical e entrega a ele seu avental. Ela encontra a K/DA mais tarde para treinar mais.

No mês passado, a K/DA lançou seu single “THE BADDEST”, o primeiro do EP que será lançado em breve. Seraphine também lançou algumas músicas no SoundCloud, incluindo um cover de “POP/STARS” da K/DA.

O primeiro EP do grupo será lançado ainda neste ano, mas não há uma data oficial. No primeiro capítulo de “K/DA: Harmonias”, Seraphine e Akali falam sobre uma viagem para Xangai, que é onde vai acontecer o Campeonato Mundial de League of Legends deste ano. A K/DA provavelmente deve lançar seu EP em algum momento próximo ao evento, que começa em 25 de setembro.

