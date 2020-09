K/DA lança nova série de quadrinhos com Seraphine

K/DA lançou o primeiro episódio de sua nova série de quadrinhos na web intitulada “K/DA: Harmonias”, dando aos fãs do League of Legends uma visão dos bastidores do processo de gravação do grupo pop e alguns dos atritos que os membros encontram ao longo do caminho.

O primeiro episódio, chamado simplesmente “Akali”, abre com o grupo no estúdio de gravação. Tanto Yasuo True Damage quanto Seraphine estão trabalhando com o grupo quando os membros se chocam com a parede: Ahri quer repetir o refrão enquanto Akali quer passar para outra seção da música. A líder do grupo eventualmente dá uma pausa e Evelynn, Kai’Sa e Ahri deixam o estúdio.

Akali e Seraphine vão, com a motocicleta da rapper, dar uma volta. Depois de encontrar um lugar tranquilo para conversar, as artistas falam sobre viagens a Xangai e relembram a comida que comeram na cidade.

Seraphine aborda o tema das divergências que podem ocorrer ao trabalhar com outros artistas. Embora este seja um novo território para Seraphine, uma aspirante a música que frequentemente grava músicas em seu quarto, Akali diz que as divergências do grupo e as vozes únicas se chocando faz com que os membros possam “encontrar a melhor versão deles próprios”. A rapper da K/DA menciona o quanto ela aprendeu com a True Damage e como ela se inspirou na liderança de Ahri para reunir os artistas.

As duas voltam ao estúdio, onde Ahri concorda em retomar uma nova parte da música. Antes do fim do quadrinho, ela sugere começar com o solo de Seraphine.

Tanto K/DA quanto Seraphine confirmaram sua colaboração ontem no Twitter, postando imagens das cinco personagens juntas. A suposta nova campeã do LoL disse que trabalharia com o grupo em seu próximo álbum e estaria em uma faixa.

K/DA fez seu retorno com o single de pré-lançamento “THE BADDEST” em 27 de agosto, dando aos fãs um vislumbre de seu próximo EP. Os fãs também ouviram amostras da voz e do estilo de Seraphine com duas faixas do SoundCloud da artista, incluindo um cover de “POP/STARS” da K/DA.

O primeiro EP do grupo será lançado ainda este ano, embora a Riot Games ainda não tenha fornecido aos fãs uma data oficial de lançamento. Com base na discussão de Akali e Seraphine em torno de Xangai, onde o Campeonato Mundial de League of Legends está programado para acontecer, os fãs podem esperar que K/DA provavelmente lance seu EP em algum momento do evento internacional.

Artigo publicado originalmente em inglês por Rachel Samples no Dot Esports no dia 05 de setembro.