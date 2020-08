Novo single das K/DA, “THE BADDEST”, está no ar; grupo vai lançar primeiro EP neste ano

Preparem-se para outro sucesso, fãs de League of Legends.

O girl group virtual de K-pop K/DA acabou de lançar seu novo single, “THE BADDEST”, e lançará seu primeiro EP ainda neste ano. A Riot juntou Soyeon e Miyeon da (G)I-dle, que fizeram parte do sucesso “POP/STARS” em 2018, às novatas Bea Miller e Wolftyla.

O nome e a data de lançamento do EP ainda não foram revelados. Mas ele será produzido pela gravadora da Riot Games, que tem como objetivo “expandir o conceito da música com experiências musicais no jogo, incluindo artistas como DJ Sona, True Damage e Pentakill”, segundo a Riot. Vários outros artistas estarão incluídos no EP.

A K/DA, que é formada pelas campeãs Ahri, Akali, Evelynn e Kai’sa do LoL, compartilhou imagens como prévia do single durante a semana em sua nova conta no Twitter. O grupo incluiu também a hashtag “PRERELEASEOUTFIT” (“look de pré-lançamento”, em tradução livre) nos tweets, provavelmente indicando que há novas skins a caminho do MOBA da Riot.

“POP/STARS” realmente foi um começo inigualável para o grupo, que ficou em primeiro lugar da parada de Singles Digitais da Billboard nos EUA com o single e tem mais de 365 milhões de visualizações no YouTube. Mas lançar um EP em breve deve manter as atenções nelas por mais tempo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 27 de agosto.