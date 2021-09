Riot transmitirá show virtual da Pentakill no lançamento do novo álbum

A Riot Games anunciou que a Pentakill fará um show virtual às 17h BRT de 8 de setembro para o lançamento do novo álbum da banda.

Para a experiência virtual do álbum, a Riot trabalhou com a Wave e a The Mill na produção do evento. O show será transmitido ao vivo na plataforma da Wave, wave.watch.

“Estamos empolgados para continuar inovando na música e na narrativa da Pentakill”, disse Toa Dunn, diretor da Riot Games Music. “Com nossos parceiros Wave, The Mill e We Are Royale, queremos mostrar o que pode ser o futuro das experiências virtuais no entretenimento.”

A última apresentação ao vivo da Pentakill foi na grande final da LCS Mid-Season Showdown, neste ano. O evento foi feito com a presença de músicos ao vivo, enquanto a nova experiência virtual será mais dedicada aos campeões do jogo.

Em 2010, a Pentakill chegou a League of Legends com cinco skins do jogo: Sona, Olaf, Karthus, Mordekaiser e Yorick. Desde então, as skins Pentakill do LoL não receberam mudanças, embora a banda tenha lançado dois álbuns desde então e adicionado Kayle a seus integrantes no lançamento do segundo álbum.

Com o lançamento de Lost Chapter, no entanto, as skins da Pentakill passarão por extensas atualizações visuais. Além disso, a Riot revelou que Viego, novo campeão lançado neste ano no LoL, passará a fazer parte da banda com a atualização da linha de skins, que sai em breve.

Lost Chapter será um álbum conceitual que explora vários subgêneros do metal. A proposta, segundo a Riot Games Music, é que a Pentakill entre em novos territórios com seu som. O álbum será lançado nos serviços de streaming logo após a experiência virtual, em 8 de setembro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Michael Kelly no Dot Esports no dia 02 de setembro.