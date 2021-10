Riot revela oficialmente skin Vitoriosa de 2021 para Blitzcrank

A Riot Games confirmou que a skin Vitoriosa deste ano em League of Legends será de Blitzcrank.

Em uma prévia da skin Vitoriosa revelada anteriormente, havia um ursinho de pelúcia rosa, o que levou a acreditar que a skin anual seria para Annie. Mas a arte completa mostra Blitzcrank segurando o urso em questão, revelando que será dele a skin Vitoriosa de 2021.

🤖Blitzcrank🧸Vitorioso🤖 chegará nas Notas de Atualização 11.22! 🏆 pic.twitter.com/cBA7UMya9X — League of Legends Brasil (@LoLegendsBR) October 5, 2021

Na temporada do ano passado, a prévia da skin Vitoriosa foi uma imagem aproximada de uma pistola, que os fãs corretamente associaram a Lucian. Neste ano, porém, a Riot decidiu despistar os fãs de League of Legends.

Normalmente, as skins Vitoriosas de cada ano são concedidas automaticamente aos jogadores que chegarem ao Ouro ou superior nas ranqueadas do LoL. Se atingirem níveis acima do Ouro, os jogadores receberão cromas da skin. Aqueles que chegarem ao nível Desafiante nas ranqueadas solo, por exemplo, receberão um croma azul e dourado inspirado no ícone do ranque Desafiante para Blitzcrank Vitorioso.

Imagem via Riot Games

A Riot anunciou que Blitzcrank Vitorioso será lançado na atualização 11.22. Essa atualização específica irá ao ar em 3 de novembro, segundo o cronograma oficial de atualizações do jogo. Se essa data significa que a temporada atual do LoL termina na atualização 11.22, no entanto, ainda não se sabe. A Riot ainda não anunciou a data em que a temporada ranqueada 2021 de League of Legends termina.

