Riot revela novo evento do LoL, Sentinelas da Luz

Estejam prontos, fãs de League of Legends. O próximo capítulo no enredo de vários meses da Riot Games apresentando o retorno de Viego, o Rei Destruído, finalmente chegou com um novo evento chamado Sentinelas da Luz.

Os fãs do LoL descobriram o novo evento através de um quebra-cabeça da web apresentado no site oficial do jogo, onde os jogadores tinham que clicar em uma imagem de Viego para encontrar um link secreto escondido. Depois de investigar mais nas diferentes páginas do site, os jogadores encontraram duas senhas que eventualmente levaram a uma página com uma bela obra de arte, completa com o nome do evento e o novo campeão do jogo, Akshan.

Akshan está definido para ser um atirador da rota meio, de acordo com a Riot em seu Roteiro de Campeão. De uma carta escondida no código-fonte de uma das páginas do quebra-cabeça da web, o campeão é aparentemente um Sentinela da Luz vindo das regiões arenosas de Shurima que irá “manter Shurima protegida das forças dos mortos-vivos”. Ele também herdou sua arma de aparência única de outro Sentinela chamado Shadya e pode desempenhar um grande papel na trama deste evento que está por vir.

Imagem via Riot Games

Os fãs da Riot poderão experimentar o evento Sentinelas da Luz por meio de vários títulos como LoL, Wild Rift, Legends of Runeterra, Teamfight Tactics e até mesmo o jogo de tiro tático em primeira pessoa da empresa, VALORANT.

Sentinelas da Luz começará na quinta-feira, 8 de julho, quando a atualização11.14 do LoL será lançada nos servidores ativos. O evento terá duração de um mês e termina na terça-feira, 10 de agosto. Mais informações sobre o evento e o novo campeão Akshan serão divulgadas pela Riot nas próximas semanas, portanto, fiquem ligados.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 22 de junho.