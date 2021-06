Riot provoca possível novo campeão do LoL, potenciais skins de Vayne e Graves no quebra-cabeça da web Sentinelas da Luz

Preparem-se fãs de League of Legends, porque podemos estar preparados para um dos maiores eventos do ano. A Riot Games lançou um novo quebra-cabeça relacionado à ruína hoje cedo que, quando resolvido, mostra uma nova peça de arte que apresenta Viego, Senna, Lucian, Gwen, Thresh e, potencialmente, um novo campeão sem nome.

O campeão pode ser visto no canto inferior direito da arte, entrando em ação enquanto armado com uma arma que se parece com uma arma de gancho. A página também tem uma marca nominativa que diz “Sentinelas da Luz” na parte inferior, com duas datas que são, provavelmente, a duração do evento (8 de julho a 10 de agosto).

Os fãs do LoL estão especulando que este novo campeão se chama Akshan porque dentro do código-fonte da primeira página do quebra-cabeça, há uma carta que diz: “Aos Sentinelas – Caso eu morra, nomeio Akshan como meu sucessor, quem herdará minha arma e protegerá Shurima das forças dos mortos-vivos. Que você nos encontre um dia, Shadya.”

Screengrab via Riot Games

Akshan também é a senha que acessa a página final do quebra-cabeça, que leva os jogadores à imagem da obra de arte Sentinelas da Luz. Como resultado, muitas pessoas estão presumindo que esse é o nome do novo campeão.

Junto com o possível novo campeão, há dois outros personagens apresentados na arte, que parecem ser Graves e Vayne vestidos como Sentinelas da Luz. Os dois atiradores podem estar recebendo novas skins para o próximo evento, ao mesmo tempo que se juntam à luta ao lado de Senna, Lucian e Gwen contra Viego e as forças do mal.

Screengrab via Riot Games

Abaixo da marca de palavras Sentinelas da Luz, vários logotipos de títulos populares da Riot também são mostrados. Para surpresa de muitos, no entanto, o logotipo de VALORANT é apresentado. Não se sabe como VALORANT e LoL poderiam colaborar entre si, se é que o farão, mas os fãs devem manter os olhos abertos para mais informações.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 21 de junho.