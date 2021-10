Riot revela novas skins de Vi e Jayce, inspiradas na série Arcane da Netflix

Arcane vai tomar conta do universo do LoL.

A Riot Games revelou hoje duas novas skins de League of Legends inspiradas em sua série animada Arcane, que será lançada na Netflix. As duas skins reveladas hoje serão dos campeões do LoL já confirmados na série: Jayce e Vi inauguram a linha Arcane.

As duas skins lembram muito a aparência de Jayce e Vi em Arcane, sendo Vi uma versão mais jovem da personagem e Jayce mais formal, como ele aparece na maior parte do material promocional que a Riot já divulgou de Arcane.

Chegando com a Prévia do PBE: skins #Arcane e Vitorioso 🏆



🔨Jayce Arcane

🥊Vi Arcane

🏆Blitzcrank Vitorioso



Fique ligado para mais informações sobre como ganhar Jayce Arcane e Vi Arcane! pic.twitter.com/wZL1KGHbsx — League of Legends Brasil (@LoLegendsBR) October 19, 2021

Mais informações sobre Vi e Jayce Arcane, assim como a forma de “ganhar” (não “comprar”) essas skins, serão reveladas no futuro, segundo a conta oficial do LoL no Twitter.

Embora a Riot não tenha divulgado uma data oficial de lançamento para as skins Arcane, elas já estão disponíveis para teste no PBE do LoL. Uma skin temática de Arcane para Jinx aparece na prévia do próximo conjunto de Teamfight Tactics, Bugigangas e Engenhocas.

Os primeiros três episódios de Arcane serão lançados mundialmente na Netflix em 6 de novembro, com mais episódios a serem lançados ainda neste ano.

Artigo publicado originalmente em inglês por Michael Kelly no Dot Esports no dia 19 de outubro.