Riot revela andamento do lançamento do novo AVM de Udyr no final deste ano

A Riot Games revelou o andamento sobre o retrabalho de Udyr, que deve ser lançado ainda este ano. Enquanto os fãs viram o kit atualizado do campeão pela primeira vez no ano passado, a postagem mais recente mostra mais sobre o visual futuro do campeão, incluindo algumas de suas novas animações, cosméticos revisados ​​e a filosofia de design por trás das mudanças em seu modelo e efeitos.

Udyr é um dos campeões mais antigos da história do LoL, lançado em 2 de dezembro de 2009. Após mais de 10 anos, o modelo in-game do campeão está desatualizado e não se equipara ao padrão de cosméticos do jogo. A comunidade concordou, e Udyr venceu a enquete do ano passado sobre qual personagem deveria receber um AVM. O Andarilho Espiritual precisou de um retrabalho e, no final do ano passado, a Riot Games compartilhou uma arte conceitual que parecia refinada e permaneceu fiel à imagem do campeão.

A última postagem do blog dá aos fãs uma ideia melhor do que esperar, com a contribuição de uma série de desenvolvedores em relação às animações, modelo e até mesmo efeitos do campeão.

O produtor chefe de campeões da Riot, Ryan “Reav3” Mireles, delineou alguns dos objetivos do personagem no futuro, que incluem permanecer com sua mecânica de postura única e dar-lhe ferramentas que podem ajudá-lo a obter grandes jogadas, o que ele não tem.

Mireles também examinou o modelo visual de Udyr e afirmou que o objetivo da Riot é “usar sua aparência como base, e não a reinventá-la”. De acordo com o desenvolvedor, em termos de história do LoL, Udyr terá laços mais fortes com as regiões de Freljord em Runeterra.

Na arte conceitual lançada pela Riot no ano passado, Udyr foi remodelado e recebeu chifres para se adequar ao seu tema selvagem. À medida que a Riot experimentava mais com o novo visual, a empresa decidiu remover os acessórios completamente.

“Em uma das tentativas, ficaram parecendo asas e, em outra, pareciam hélices”, disse o artista Jason “OOYOO” Namgung. “Por mais que tentássemos, elas pareciam nunca combinar. Embora a ideia fosse legal, Udyr é o cara com espírito animal, não o cara que tem chifres. Então decidimos não usar as galhadas e focar novamente na fantasia de animal espiritual”.

Imagem via Riot Games

A Riot está “no começo da produção do Udyr, tudo ainda está em andamento”, de acordo com Namgung, mas a equipe está se “aproximando da aparência final do nosso grande garoto”.

Criar o corpo base de Udyr semelhante a uma montanha não foi o único desafio no retrabalho. Ajustar as animações do campeão também veio com um conjunto de obstáculos próprios, de acordo com o animador, Koingyeal “Koing” Jang. Jang queria fazer cada uma das quatro posturas parecer diferente, mas ainda conectada com os temas principais de Udyr. Sua Postura da Fênix, em particular, tinha como objetivo misturar vários tons, “semelhante a um pássaro, mágico e relacionado ao gelo”, de acordo com o post do blog. O resultado final foi um ataque de golpe e efeitos de gelo semelhantes a asas nos braços de Udyr, como uma pista sutil para a semideusa freljordiana Anivia.

Os efeitos visuais de Udyr, por outro lado, pretendiam ser uma mistura entre um campeão do LoL e um personagem de um jogo de luta, contou o artista de efeitos visuais, Luis “Riot Bloois” Aguas, no blog.

Para ajustar as posições Despertadas de Udyr, Aguas queria trazer alguma inspiração do gênero de luta, para que o jogador pudesse se “sentir poderoso” com as novas animações. Ele projetou três efeitos para a Postura do Urso de Udyr: “o efeito visual ocioso com as garras de urso ativas, a ativação da postura, com o fortalecimento de Despertar ativo, e os efeitos e as conjurações visuais de Despertar da sua passiva”, disse ele. Tudo isso significava que o campeão recebeu melhorias em seus ataques básicos. Depois de decidir sobre eles, era hora de mostrar como eles interagem com os inimigos.

Ao executar a habilidade Postura Despertada do Urso, o efeito de iluminação dos ataques básicos é transferido para outros oponentes por meio de um efeito em cadeia. Esta é uma pista de outro semideus freljordiano, Volibear. Quando o inimigo está sozinho, o raio cai de cima, referindo-se a outra habilidade de Volibear no jogo.

Como os AVMs de outros campeões, o novo visual de Udyr não se limitará ao campeão base. Seus cosméticos também serão retrabalhados para ficar de acordo com o padrão moderno, de acordo com o artista conceitual, Justin “RiotEarp” Albers.

Alberts confirmou que a Riot iniciará a reformulação cosmética com o recente cosmético Oráculo Dracônico de Udyr, que foi lançado em 2019. “É uma skin linda com temática excelente, então podemos manter várias coisas e ajustar algumas outras para combinar com o novo personagem”, disse ele.

Imagem via Riot Games

No final, a Riot mencionou que leva muito tempo para renovar os cosméticos de Udyr. Embora existam apenas cinco cosméticos para o campeão, só as posturas demoram mais do que a média dos campeões. Os desenvolvedores devem eventualmente mostrar mais da atualização AVM do Udyr, antes de lançá-la este ano.

Artigo publicado originalmente em inglês por Rijit Banerjee no Dot Esports no dia 08 de janeiro.