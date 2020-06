Riot pretende lançar 6 campeões de League of Legends por ano, um por função

A Riot revelou hoje sua nova abordagem para os próximos lançamentos de campeões de League of Legends: espalhar o amor.

A atualização de hoje do Mapa dos Campeões explica que a ideia é que seis campeões sejam lançados anualmente para o jogo. Cada rota recebe um novo campeão, exceto a do meio, que terá dois.

Imagem via Riot Games

“A rota do meio é a função mais popular do LoL e, geralmente, o gosto pessoal de quem joga de assassino difere bastante do gosto de quem prefere magos”, segundo a Riot. “Já que muitos jogadores gostam tanto de magos quanto de assassinos, nosso objetivo é lançar um Campeão para os dois públicos todo ano.”

A Riot admite que pode não conseguir sempre cumprir a meta, mas que não vai lançar campeões que não tenham seu “selo de qualidade” só para atingir o número.

Sett foi lançado neste ano para a rota do topo, e há uma nova caçadora, um novo assassino e um novo atirador em desenvolvimento. Os desenvolvedores também vão revelar mais informações sobre um “mago sensacional” e um “suporte tanque gigantesco” em um próximo artigo. Isso conclui o número desejado para 2020, de um campeão para cada uma das seis funções.

As AVMs, no entanto, serão um pouco menos frequentes. Fiddlesticks e Volibear receberam suas atualizações neste ano, e Dr. Mundo será o próximo a ser atualizado, em 2021.

Pode esperar a caçadora onírica e o assassino mascarado “no mês que vem”, em um grande evento especial.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 04 de junho.