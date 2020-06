Riot fala sobre nova caçadora, novo assassino e novo atirador no Mapa dos Campeões 2020 do LoL

Se você gostar da estratégia da selva, de dominar sua rota solo ou de vencer o embate 2×2, a Riot tem um novo campeão para você.

A Riot mostrou um pouco dos três novos campeões de League of Legends que devem ser lançados ainda em 2020, compartilhando um pouco com os fãs no /dev de hoje. Agora que as AVMs de Fiddlesticks e Volibear estão fora do caminho, os desenvolvedores já podem concentrar seus esforços em “uma caçadora onírica, um assassino mascarado e um atirador aventureiro”.

Imagem via Riot Games

Depois de quase três anos do lançamento do último caçador de verdade (Kayn), a Riot finalmente resolveu trazer uma nova campeã para a função. Apesar de os fãs de LoL não terem recebido informações específicas, parece que a campeã vai misturar elementos de flores e cervos. Mas o que os caçadores podem esperar é uma duelista de médio alcance que brilha “saltitando em meio ao combate” e deve ter uma habilidade de adormecer.

O assassino mascarado parece travar uma luta interna, com uma presença dentro de si que é “algo sombrio” mas “parece adormecido”. Ele estará equipado com duas armas e o conflito entre as duas forças deve ser incorporado em suas habilidades.

E parece que a Riot vai assumir uma abordagem diferente com o próximo atirador.

“Você é daqueles que adora entrar no meio da porradaria, atirar um redemoinho de lâminas e balas em todo mundo, e depois sair com quase nada de Vida?” pergunta a Riot.

O atirador vai em busca do perigo, usando seu combo para eliminar os inimigos e sair com vida.

O caçador e o assassino devem ser lançados em “um evento maravilhoso que acontecerá no mês que vem”. Mas o atirador provavelmente só sai no fim do ano, junto com “um mago sensacional” e um “suporte tanque gigantesco”.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 04 de junho.