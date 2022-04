Riot está finalizando detalhes da AVM de Udyr, de acordo com desenvolvedores

A Riot Games está terminando o desenvolvimento de uma das atualizações mais aguardadas da história de League of Legends. Foram divulgados hoje mais detalhes da atualização visual e de mecânicas (AVM) de Udyr, o Andarilho Espiritual.

A atualização de Udyr foi anunciada em fevereiro do ano passado, quando ele venceu a votação popular do ano com grande vantagem. O lançamento da atualização estava planejado, originalmente, para o “início de 2022”, segundo a Riot, mas a nova versão do campeão pode só chegar aos servidores daqui a alguns meses, pelo que os desenvolvedores divulgaram.

A skin base de Udyr está “terminada” e a maior parte da equipe dedicada à atualização está trabalhando agora na skin Guardião Espiritual do campeão. É isso que o último Mapa dos Campeões divulgado pela Riot indica.

“Nós realmente queremos dar muito amor e atenção para essa skin, sendo uma ultimate e tudo mais”, explica a Riot. “Um dos objetivos do Guardião Espiritual é manter um pouco da essência do Udyr antigo. Para isso, a skin representará o tempo que ele passou treinando em Ionia, e também usará os mesmos animais do Udyr pré-AVM (Tigre, Urso, Tartaruga e Fênix). Nós queremos que a skin Guardião Espiritual imortalize suas antigas formas animais, ao mesmo tempo em que damos uma bela turbinada nelas.”

No texto de hoje, a Riot mostrou uma prévia da skin Guardião Espiritual de Udyr com uma versão inicial do modelo do personagem no jogo, antes de o campeão escolher um espírito animal para canalizar. No início deste ano, a Riot tinha mostrado detalhes dos efeitos visuais de muitas das habilidades futuras de Udyr e da aparência delas com algumas skins.

Imagem via Riot Games

Além disso, no Mapa dos Campeões de hoje, a Riot mostrou detalhes dos ajustes que serão feitos a Aurelion Sol e Skarner. A AMC de Aurelion Sol está prevista para este ano, enquanto a AVM de Skarner ainda não começou oficialmente.

A atualização completa de Udyr deve chegar aos servidores ativos do LoL ainda em 2022 e mais detalhes da data de lançamento devem ser divulgados em um futuro próximo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Michael Kelly no Dot Esports no dia 18 de abril.