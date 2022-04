AVM de Skarner começa “muito em breve”, segundo a Riot

Muitos fãs de League of Legends ficaram felizes com a vitória de Skarner para ser o próximo campeão a receber uma AVM em 2022. A Vanguarda de Cristal é um dos campeões menos usados no jogo e tem o mesmo visual e as mesmas habilidades desde seu lançamento, em 2011. Mas, de acordo com o Mapa dos Campeões mais recente, ele terá uma nova carcaça e garras mais afiadas em breve.

Segundo a Riot, embora a AVM de Skarner ainda não tenha começado, os desenvolvedores ainda quiseram mostrar uma prévia do que viria nos próximos meses. Larry “BravoRay” Ray, diretor de arte de campeões do LoL, divulgou algumas novas imagens com o que ele tem explorado para o escorpião de cristal favorito de Runeterra.

Imagem via Riot Games

A primeira e a segunda linhas de conceitos buscam manter o tema atual de Skarner, mas modernizando outros aspectos, para que não seja só mais um escorpião comum. Já a última linha reimagina completamente o personagem.

Embora ainda não esteja confirmado, a Riot criou uma história em que Skarner foi capturado por Piltover, foi alvo de experimentos e passou a ser controlado para proteger a cidade e seus interesses. No entanto, Skarner mais tarde recupera a consciência e o poder sobre si mesmo e parte para destruir Piltover e aqueles que dizimaram os seus.

Seria uma história interessante para adicionar aos inúmeros contos do universo de Runeterra, em constante expansão. A Riot ainda está pensando como essa atualização vai funcionar, então pode ser que as ideias nem apareçam, caso a equipe encontre rumos melhores.

Quando a AVM de Skarner estiver sendo feita, os fãs do LoL poderão obter mais informações através do blog do jogo, que deve incluir novidades sobre a narrativa e o design do campeão.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 18 de abril.