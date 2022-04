Riot enfraquecerá muito ​as estatísticas básicas de Zeri e suas 4 habilidades ativas na atualização 12.7 do LoL

A Riot Games tem como alvo vários campeões do League of Legends com fortalecimentos e enfraquecimentos na atualização 12.7, com mudanças especificamente para Wukong, Lee Sin, Ryze e outros. Mas enquanto há mais de uma dúzia de campeões prontos para ver seus níveis de poder aumentados e reduzidos na atualização 12.7, nenhum campeão está recebendo um conjunto mais pesado de mudanças na atualização do que Zeri.

Com os enfraquecimentos chegando a todas as suas quatro habilidades ativas, bem como suas estatísticas básicas, a Faísca de Zaun está quase prestes a ser destruída pela Riot quando a temporada 2022 do LoL chegar na metade. Em uma atualização lançada pelo designer de campeões do LoL, August Browning, os detalhes da próxima rodada de enfraquecimentos de Zeri foram revelados.

Zeri the carry is still very *checks notes* strong in pro play…



The nerfs hit all builds, but should hurt bruiser more than crit. We're making the ult stack slower and more consistently, no more 2x-5x stacks when hitting a grouped up team, but you get double stacks on crit! pic.twitter.com/74xQnje8RO — August (@RiotAugust) April 5, 2022

Em primeiro lugar, o dano de ataque base de Zeri e o dano de ataque por nível estão sendo reduzidos na atualização 12.7. Suas capacidades defensivas também estão sendo alvo, já que sua armadura base está sendo reduzida de 22 para 20, enquanto sua Vida por nível está sendo ligeiramente aumentada de 90 para 95.

A habilidade característica de Zeri, Rajada Reluzente (Q), está tendo seu dano base reduzido em todos os níveis na atualização 12.7, com a habilidade aplicando apenas efeitos de contato uma vez por lançamento. Além disso, o dano base de seu Laser de Ultrachoque (W) está sendo enfraquecido em todos os níveis, mas suas propriedades de escala com seu DdA e PdH estão sendo aumentadas como contramedida.

As próximas mudanças em Zeri “atingem todas as itemizações, mas devem prejudicar mais a de lutadora do que a de crítico”, de acordo com Browning. A ultimate de Zeri acumulará de forma “mais lenta e consistentemente” na atualização 12.7, de acordo com a Riot, já que a campeã não receberá mais múltiplos acúmulos via Rajada Reluzente ao atingir vários inimigos com a habilidade, embora acertos críticos concedam o dobro da quantidade de acúmulos.

Além dos enfraquecimentos do dano bruto de Zeri na próxima atualização, o tempo de recarga de seu avanço, Faísca Acelerada (E), está sendo aumentado de 23 segundos em todos os níveis para 28 segundos no nível um e, eventualmente, diminuindo para 22 segundos no nível máximo. Os tempos de recarga de Zeri também estão mudando para sua ultimate, Impacto Eletrizante, que deve ser aumentada em 20 segundos no nível um, mas diminuída em 10 segundos nos estágios finais do jogo.

Desde seu lançamento no início deste ano, Zeri tem sido uma das campeãs mais fortes e mais disputadas do LoL profissional. A taxa de escolha/banimento da campeã de 69% é a terceira mais alta entre todos os campeões nas quatro principais regiões do jogo profissional nesta temporada, de acordo com o site de estatísticas do LoL Games of Legends.

Essas mudanças em Zeri estão programadas para serem lançadas com a atualização 12.7, que deve ser lançada em 13 de abril, de acordo com o cronograma de atualizações do jogo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Michael Kelly no Dot Esports no dia 06 de abril.