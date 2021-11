Riot e Innersloth revelam oficialmente parceria entre League of Legends e Among Us

Depois de uma prévia de uma possível colaboração no começo desta semana, a Riot Games e a Innersloth confirmaram que os mundos de League of Legends e Among Us vão colidir em uma nova parceria.

A partir de 12 de novembro, será possível comprar na loja de Among Us visuais inspirados em campeões de LoL que aparecem na série animada Arcane, incluindo Vi, Jinx e Heimerdinger.

🔥 BEAN CHAMPIONS!!! 🔥



Announcing our first ever in-game partnership! In celebration of @arcaneshow, we worked with @LeagueOfLegends to bring some of champion cosmetics to Among Us!



Keep an eye out for the Arcane Cosmicube, dropping on Nov 12, 2021 ✨ pic.twitter.com/qDIuXwLv6m — Among Us ⭐️ Roles & Cosmicubes update OUT NOW! (@AmongUsGame) November 10, 2021

A parceria com a Innersloth levará Arcane a Among Us com um pacote que inclui melhorias visuais de vários campeões de LoL e um guarda de Piltover. Ao comprar o pacote Arcane, o jogador poderá habilitar itens temáticos de League of Legends através do Arcane Cosmicube.

Essa colaboração da Riot com a Innersloth faz parte do evento RiotX Arcane, que dura um mês e leva o cenário do show para além do próprio universo do LoL. Até agora, a Riot já levou personagens de Arcane a jogos como Fortnite e PUBG: Mobile, além de cinco de seus próprios títulos.

O evento promocional de Arcane em Among Us deve começar em 12 de novembro e durar até o fim de 2021. O primeiro ato de Arcane já está disponível na Netflix e três novos episódios estreiam neste sábado, 13 de novembro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Michael Kelly no Dot Esports no dia 10 de novembro.