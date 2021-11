Riot indica que fará parceria com Among Us para o segundo ato de Arcane

A Riot Games indicou, em um trailer recente do evento RiotX Arcane, que haverá uma colaboração entre sua série animada Arcane e o jogo Among Us. No vídeo, os tripulantes de Among Us aparecem brevemente usando acessórios inspirados na série.

A colaboração faz parte do evento Dias do Progresso da Riot, que dura uma semana e celebra o segundo ato de Arcane e um feriado existente na série. O trailer mostra várias parcerias que a Riot fez envolvendo a série animada — e uma delas está um pouco suspeita.

A Riot se juntará a Among Us para trazer alguns acessórios temáticos de Arcane ao jogo, como visto no trailer. Quando a colaboração for ao ar, jogadores de Among Us terão a chance de participar de tarefas com o visual de um guarda de Piltover — nada suspeito, obviamente — ou o Inventor Idolatrado de League of Legends, Heimerdinger. No entanto, a Riot ainda não revelou mais informações sobre a parceria e não se sabe exatamente o que acontecerá em Among Us quando ela for oficialmente lançada.

Os Dias do Progresso são um evento multijogo que aparecem dentro da história de Arcane e também fora da série animada. De 7 de novembro a 13 de novembro, jogadores de todos os títulos da Riot poderão obter recompensas exclusivas e explorar novos conteúdos inspirados em Arcane.

Invocadores de League of Legends podem obter Cápsulas e Ícones temáticos de Arcane, enquanto jogadores de Teamfight Tactics podem obter um Ovo de Pequena Lenda Bugigangas e Engenhocas, do conjunto mais recente de lendas. Fãs de VALORANT ficarão de olho no exclusivo Chaveiro de arma de Poro, enquanto os jogadores de Legends of Runeterra poderão obter uma carta de Campeão de Jayce. Por fim, aqueles que jogarem Wild Rift terão a chance de acrescentar 100 Moedas Poro a seus bolsos.

Jogaadores de todos os títulos da Riot receberão muitas recompensas exclusivas, e aqueles que gostam de jogar Among Us podem ver seus campeões favoritos como acessórios. Embora a Riot ainda não tenha especificado quais itens seriam adicionados ao jogo, o penteado icônico de Jinx, as luvas ou óculos de Vi ou até um mini Krugue são opções para celebrar a chegada de Arcane a Among Us. E, se seu campeão favorito não fizer parte da coleção, não fique triste. Ainda haverá o bastante para aproveitar.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cecilia Ciocchetti no Dot Esports no dia 07 de novembro.