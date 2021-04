Riot detalha mudanças do Cliente do LoL e fala sobre expectativas

O cliente do League of Legends é o principal ponto de entrada para os jogadores em tudo o que o jogo tem a oferecer, mas, desde o ano passado, tem sido um tópico crucial na comunidade por sua estabilidade e desempenho geral.

Na sétima postagem do blog da série de informações de atualização do cliente, Riot Am1t, Id, Aotus e Failed Execution detalham as mudanças que foram implementadas para melhorar a qualidade do cliente do LoL para todos os jogadores. Embora muitas dessas alterações nos bastidores tenham sido pequenas, elas atuam como a base para o que é necessário para trazer o cliente aos padrões atuais, como foi a meta estabelecida com o anúncio inicial da limpeza do cliente.

A equipe por trás das mudanças de estabilidade do cliente enfatizou neste artigo a importância do Chromium Embedded Framework (CEF), que essencialmente atua como o navegador central da web para o cliente a partir do qual todos os outros mecanismos de programas de alteração de desempenho se originam.

“Atualizar o CEF nos permite fazer a principal melhoria individual do cliente, que trará benefícios diretos para o jogo e permitirá que outras melhorias sejam implementadas”, disse a equipe.

Ao atualizar o CEF atual, o cliente executará mais facilmente certas tarefas para as quais foi criado, incluindo redução de travamentos, melhorando o FPS para todos os jogadores, aumentando o desempenho da animação e usando as CPUs dos usuários de forma mais eficiente. A Riot espera que essas mudanças sejam implementadas até o final de julho.

O painel Social também foi tema de discussão da equipe, devido às frequentes mensagens de “falha ao conectar” e à incapacidade de exibir adequadamente as listas de amigos dos jogadores nos últimos meses. Seu objetivo de longo prazo é renovar completamente a codificação por trás do painel Social, mas a partir de agora, eles resolveram vários problemas flagrantes que os jogadores encontraram, como problemas de conexão e correção de status individuais.

A Riot mencionou brevemente os erros de Javascript, causados ​​predominantemente por travamentos do cliente, reconhecendo que o número foi reduzido muito desde a pré-temporada, mas ainda está em uma taxa que é inconsistente com os valores que eles têm em termos de estabilidade do cliente.

Para empreendimentos futuros em 2021, a equipe está procurando resolver o problema proeminente de jogos congelando e quebrando após uma vitória ou derrota, bem como a ocorrência rara de jogadores carregarem na seleção de campeões mais tarde do que outros. Prevê-se que eles sejam trabalhados no final do ano, com atualizações previstas nos próximos meses.

Os jogadores do LoL podem atualmente explorar o evento Embalos no Espaço que apresenta a nova campeã: a Costureira Encantada, Gwen.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ethan Garcia no Dot Esports no dia 23 de abril.