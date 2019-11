Riot detalha como foi criar Aphelios, seu novo campeão

O escritor da Riot Games Cashmiir revelou hoje cedo mais informações sobre Aphelios, o próximo campeão que se unirá a League of Legends.

Riot descreve o próximo campeão como “O emo lunar que vai te fazer quebrar a cabeça”. Sua criação começa a um ano atrás, com a ideia de introduzir o primeiro mago do League com um kit que redefiniria a maneira de jogar na rota inferior.

Ao contrário da maioria dos outros campeões do League, Aphelios tem cinco armas alternáveis. E seu HUD foi projetado especificamente para ele.

Imagem via Riot

A aparência de Aphelios foi inspirada por uma mistura de alta moda e iconografia religiosa, de acordo com o artista conceitual da Riot, Sunny Pandita. Sua história foi criada seguindo o universo Lunari ao qual Diana pertence. A gêmea de Aphelios, Alune, teve inspiração na lua.

Aphelios e Alune são como as duas faces de uma carta. Enquanto Aphelios tinha a missão de proteger os Lunari dos inimigos antes de ingressar no League, Alune era uma oráculo em busca dos segredos da luz mágica da lua. No Rift, o poder de Aphelios deriva de sua irmã gêmea.

Imagem via Riot

Aphelios também permanecerá silencioso no jogo. Em vez disso, você só pode ouvir o que Alune diz a ele. Isso é explicado pelo veneno que ele bebe no início de uma partida para fortalecer e estabelecer uma conexão psíquica com Alune, que lhe concederá poderes.

“O veneno comprime a garganta do Aphelios”, disse o escritor narrativo David Slagle. “E é por isso que ele não fala. Mas esse veneno não para por aí: a conexão permite que Alune ouça os pensamentos do irmão, já que as almas de ambos acabam convergindo”

A Riot Games revelou um trailer de Aphelios e suas habilidades hoje cedo. Ele será lançado em 11 de dezembro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Eva Martinello no Dot Esports no dia 25 de novembro.