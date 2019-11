Trailer de Aphelios, novo campeão do LoL, é revelado

A Riot surpreendeu os fãs de League of Legends ao revelar um novo campeão que seria lançado em breve, especialmente quando Senna saiu no último dia 10 de novembro. Agora, um novo trailer mostra mais de Aphelios, a Arma dos Devotos.

A conta do LoL no Twitter revelou hoje o trailer, que mostra todas as armas místicas do arsenal de Aphelios.

O trailer começa com o que parece ser Aphelios tossindo ao ingerir a rara, porém venenosa, flor de noctum. Isso faz com que o Targoniano não sinta mais nada exceto a dor, de acordo com a biografia do campeão, que foi revelada na semana passada.

Então, o atirador ouve a voz de Alune, sua irmã gêmea, reverberar nos confins de sua mente torturada.

“Tantas armas, Aphelios”, diz Alune. “Mas a mais letal é a sua fé.”

A Riot disse que Aphelios seria difícil de dominar e o trailer dá a entender o porquê. O novo campeão tem cinco armas lunares, cada uma com um ataque básico diferente.

A primeira arma que Aphelios usa é uma pistola-foice, seguida de um rifle que parece a Espada de Energia da série Halo. Depois, o atirador usa um lança-chamas, que pode ser uma ótima opção para limpar ondas de tropas, e muda para um canhão gravitacional. Aphelios termina a demonstração de suas armas com um Chakram em formato de bumerangue, que será usado para distâncias curtas.

Apesar da intimidadora missão de dominar um campeão tão difícil, Aphelios certamente traz aos jogadores uma experiência desafiadora que vale a pena.

Para saber mais sobre as habilidades de Aphelios, aperte os cintos e leia o Manual do Kit dele no site da Riot.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 25 de novembro.