Riot revela as complicadas habilidades de Aphelios

A Riot Games finalmente revelou as habilidades de Aphelios, o mais novo campeão a se juntar ao grande elenco de League of Legends.

Para muitos, o kit de Aphelios vai parecer complexo, e realmente é. Ele vai ser um dos campeões do jogo que mais requer habilidade, segundo a Riot. Isso se deve às cinco armas cujo uso ele deve alternar ao longo do jogo.

Basicamente, Aphelios tem cinco armas, cada uma com seu ataque básico e efeito. Ele usa apenas as teclas Q, W e R e sempre carrega duas armas diferentes. Ele ataca os inimigos com a arma principal, mas pode alternar para a arma secundária pressionando a tecla W.

Imagem via Riot Games

Ele também não pode escolher quais armas estarão equipadas. Todas as armas têm 50 de munição e Aphelios troca automaticamente para a próxima da lista quando uma das que está usando fica sem munição. Esta vai para o fim da lista e a ordem vai mudando com base nas que foram usadas primeiro.

Imagem via Riot Games

Sobre as habilidades, tecnicamente ele só tem duas: o Q e a ultimate. Cada uma das cinco armas, porém, tem um Q diferente quando usada como arma primária. Dependendo de qual for, Aphelios ganha sustento, causa dano de longe, reduz a velocidade dos inimigos, limpa ondas de tropas ou cria uma torre que atira com a arma secundária em um inimigo.

Todas as armas têm seu próprio tempo de recarga individual, o que significa que você pode usar o Q com uma, trocar e usar o Q de novo com a outra. Ele também tem sua interface personalizada, que ajuda a monitorar as armas e tempos de recarga.

Imagem via Riot Games

A ultimate de Aphelios, Vigília do Plenilúnio, lança uma bomba lunar que explode quando atinge um campeão inimigo e também causa dano a outros campeões inimigos próximos. Depois disso, Aphelios pode usar ataques básicos fortalecidos com sua arma principal nos inimigos atingidos pela explosão.

Há muitas combinações e efeitos diferentes que você precisa aprender, então leia sobre todas elas no manual oficial da Riot. Sua fé é suficiente para dominar a Arma dos Devotos?

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 25 de novembro.