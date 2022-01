Riot desacelera o decaimento de ranque na atualização 12.1 do LoL

As notas da atualização 12.1 de League of Legends chegaram em sua totalidade hoje e talvez uma das mudanças mais notáveis ​​que vem junto com a nova temporada ranqueada venha na forma de atualizações no sistema de decaimento de ranque para jogadores nos tiers mais altos do jogo.

A Riot mencionou no ano passado que os desenvolvedores do LoL estavam fazendo um esforço consciente para tornar o jogo mais flexível para os jogadores nos tiers mais altos do ranque solo, citando problemas com o sistema de redução de ranque que fazia com que os jogadores caíssem em ranques que não eram representante de seu nível geral de habilidade. Indo para a temporada ranqueada de 2022, os desenvolvedores do LoL mantiveram sua promessa de tornar os tiers mais altos do jogo muito menos severos com os jogadores que fazem pequenas pausas.

Nesta temporada, a Riot está fazendo algumas mudanças extensas na maneira como o decaimento de ranque funciona no LoL, mas apenas para os jogadores mais bem classificados do jogo. Para os iniciantes, os jogadores nas “categorias de ponta” (Desafiante, Grão-Mestre e Mestre) serão capazes de acumular até 14 dias de inatividade antes que o decaimento do ranque comece a acontecer. Além disso, a taxa na qual seus PdL diminuirá está sendo reduzida de 250 PdL por dia de inatividade para 75 PdL.

O piso do decaimento de ranque também está sendo alterado de Diamante I para Diamante II. Caso as classificações dos jogadores de alto nível diminuam totalmente, eles terão que reiniciar sua escalada do Diamante II. Lembre-se de que, embora a queda no ranque exista em todo o nível Diamante, essas novas regras que vêm com a temporada classificada de 2022 se aplicam apenas aos jogadores nos “níveis mais altos” designados. As regras em torno do decaimento de ranque para jogadores em outras divisões do nível Diamante são ainda mais tolerantes.

As mudanças no sistema de decaimento de ranque para os jogadores mais habilidosos do jogo “têm como objetivo corrigir erros e melhorar a experiência de gerenciamento de partida”, de acordo com a Riot.

A temporada ranqueada do League of Legends 2022 está programada para começar na sexta-feira, 7 de janeiro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Michael Kelly Maura no Dot Esports no dia 04 de janeiro.