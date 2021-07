Riot confirma linhas de skin Pesadelo na Cidade do Crime e Galante 2.0 serão lançadas ainda este ano

A Riot Games confirmou que duas linhas de skin altamente esperadas, Pesadelo na Cidade do Crime e Galante 2.0, serão lançadas ainda este ano. A Riot lançou um vídeo discutindo seus planos e progresso em torno das skins em League of Legends.

As duas linhas de skin surgiram de uma votação de fãs no início deste ano, em que os jogadores do LoL puderam decidir qual linha de skin entraria no jogo. A votação original consistia em três potenciais linhas de skin: Pesadelo na Cidade do Crime, Domadores de Monstros e Galante 2.0. Pesadelo na Cidade do Crime ganhou a votação dos fãs no início de 2021, mas de acordo com Ambrielle Army, líder de produto da equipe de skins do LoL na Riot, “Galante 2.0 ficou em segundo lugar, então decidimos fazer as duas.”

Pesadelo na Cidade do Crime é uma linha de skin que incluirá elementos temáticos entre a alta sociedade e a magia Anciã inspirada em Cthulhu. A linha de skins Pesadelo na Cidade do Crime inclui cores de vermelho escuro e roxo, simbolizando a magia sombria que inevitavelmente estará intimamente associada às skins.

Até agora, a Riot confirmou que as skins de Pesadelo na Cidade do Crime estarão disponíveis para Akali e Twisted Fate. Não está claro se haverá mais campeões envolvidos na linha de skin.

Imagem via Riot Games

No que diz respeito à linha de skin Galante 2.0, skins para Leona e Malzahar estão confirmadas. A linha skin irá “contar a história de campeões que competem por elixires poderosos em um mundo de estilo noir”, de acordo com Army. Com coloração de verde e branco por toda parte, a linha de skin Galante 2.0 apresenta looks formais e elegantes para certos campeões.

A Riot também mencionou que a equipe está “mantendo um bom ritmo” no que diz respeito à produção de skins, com LoL preparado para lançar mais de 140 skins em 2021. Ainda não está claro quando exatamente as skins Pesadelo na Cidade do Crime e Galante 2.0 se juntarão ao jogo, mas deve acontecer nos próximos meses.

Artigo publicado originalmente em inglês por Michael Kelly no Dot Esports no dia 02 de julho.