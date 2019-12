Riot comemora fim do ano lançando 12 novas skins no PBE de League

É um ótimo fim de ano, principalmente se você é fã de League of Legends. A Riot Games aparentemente está tentando quebrar recordes nesta temporada de festas com o lançamento de 12 novas skins no Ambiente Público de Testes (PBE) do jogo.

Os desenvolvedores do League finalmente mostraram as novas skins inspiradas em Mecha que foram comentadas no início da semana. Nomeado Mech Kingdom, esse ramo da linha de mechas redesenha Jax, Draven, Garen, Leona e o recém-revelado colosso Sett como robôs de proporções épicas. Cada campeão possui seu próprio padrão de cores exclusivo para diferenciá-los dos outros quatro reinos.

Relacionados: Tudo o que sabemos sobre Sett, o próximo campeão de League

League of Legends on Twitter PBE Preview Mecha Kingdoms https://t.co/jTvKGYnBZR

Mech Kingdom Garen será lançado com uma Edição de Prestígio, tornando-se a primeira skin de 2020 a receber uma variante com tema dourado. Ainda não está claro se a skin poderá ser desbloqueada com emblemas de evento ou se os jogadores precisarão comprar a skin Edição de Prestígio com 100 pontos de prestígio.

Se os robôs de batalha não fazem seu seu estilo, não se preocupe. As linhas de skin Caçador de Dragões, o Guardião das Areias e Freljord estão recebendo novas adições nesta temporada de férias.

Além das cinco novas skins do Mech Kingdom, a Riot revelou novos visuais de Caçador de Dragões para Diana, Olaf e Trundle. As novas skins de Olaf e Diana seguem os tradicionais padrões de cor vermelha da linha de skins, enquanto a skin Trundle Caçador de Dragões se assemelha aos tons de azul e verde-azulado do Dragão Ancião.

happy namidays on Twitter Dragonslayer Trundle turnarounds!

Janna, Rengar e Ryze também estão recebendo novas skins Guardião das Areias e Sylas está recebendo sua primeira skin desde seu lançamento no início do ano, com um novo visual de Freljord. Será a primeira vez que a linha de skin Guardião das Areias recebe uma nova adição desde 2018 com a skin de lançamento de Pyke.

As skins permanecerão no PBE para testes adicionais antes de serem lançadas em uma atualização posterior em 2020.

Artigo publicado originalmente em inglês por Rachel Samples no Dot Esports no dia 11 de dezembro.