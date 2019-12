A nova biografia do League mostra a ascensão do colosso Sett de um "garoto-fera" lutador de arena para "o Chefe"

Os fãs de League of Legends certamente estão curtindo a estréia do mais novo campeão, Aphelios. No entanto, algumas informações adicionais sobre o novo colosso podem saciar a necessidade de qualquer um por novidade.

A Riot Games revelou a biografia de Sett, o Chefe, que está programado para ser o próximo a chegar ao Rift. Os fãs já receberam teasers que sugeriam as possíveis habilidades de lutador do colosso. E agora, os fãs sabem como o “Garoto-fera” se tornou “o Chefe”.

Imagem via Riot Games

O início de Sett foi humilde e trágico. O jovem foi expulso de sua comunidade, sendo referido como “garoto-fera” devido à herança noxiana de seu pai. Os vastayas ficaram horrorizados com seu nascimento e o expulsaram de sua tribo.

O pai de Sett era um famoso um lutador de arena em Ionia, uma profissão que sua mãe desaprovava e não queria para o filho. Mas, mesmo assim, como o destino queria, Sett se viu no meio das arenas noxianas.

Depois de descobrir que seu pai havia cancelado o contrato e desaparecido, Sett fez de sua vingança pessoal vencer todos os combatentes da arena na esperança de que o homem que abandonou sua família fosse o próximo.

Enquanto alguns combatentes priorizavam o treinamento técnico ou as artes marciais, Sett usava força bruta e a ferocidade para vencer todos os seus oponentes. O jovem lutador não demorou muito para se tornar o incontestável “Rei da Arena”, ganhando toneladas de prêmios em dinheiro para sua mãe.

Apesar de ganhar mais dinheiro do que nunca, Sett sentia que poderia ir mais longe. A garoto-fera apresentou novas exigências ao gerente noxiano e seus sócios, de uma maneira irrecusável, garantindo a ele o controle da arena e de todo o faturamento. Embora eles tenham tentado recusar a oferta de Sett, alguns minutos a sós fizeram eles mudar de ideia. E assim o garoto-fera se tornou o novo Chefe.

Agora, Sett desfruta dos enormes lucros da arena noxiana. E quem desafia sua autoridade é pessoalmente lembrado de quem é o Chefe.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 11 de dezembro.