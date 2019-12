Tudo o que sabemos sobre Sett, o próximo campeão de League

O Natal chegou cedo para os fãs de League of Legends. Os jogadores não só conseguiram um lançamento de campeão, mas também deram uma primeira olhada no próximo colosso do jogo, Sett.

A Riot Games divulgou uma breve biografia para o mais novo campeão do jogo hoje, mas deixou muitas perguntas sem resposta sobre o lançamento de Sett. Embora ainda haja muitas dúvidas, aqui está tudo o que sabemos sobre Sett, dada a trilha de pistas que os desenvolvedores de League deixaram antes da revelação do campeão.

Quem é Sett?

Nascido da relação de uma vastayesa ioniana com um humano noxiano, Sett ficou conhecido como o “garoto-fera”. Devido às suas origens estranhas e ao desaparecimento de seu pai, Sett foi vítima de uma infância de insultos e desprezo das pessoas ao seu redor. Após aperfeiçoar suas habilidades de luta contra seus opressores, ele foi até as arenas em busca de seu pai, um renomado lutador.

Sett descobriu que seu pai havia cancelado o contrato e partido em busca de arenas mais lucrativas. E em um acesso de raiva, ele prometeu se tornar um lutador melhor e colocar suas habilidades à prova, eventualmente usando sua força para controlar as arenas e aqueles que as controlavam.

Quais são as habilidades de Sett?

No fim de semana, a Riot enviou por e-mail um número seleto de cards de habilidades para os fãs de League, contendo uma das habilidades de Sett. As habilidades não possuíam descrições, mas eram acompanhadas por fotos de outros campeões recebendo socos no rosto.

Agora que Sett chegou ao ambiente público de teste (PBE) do League of Legends, os fãs têm uma ideia melhor do que faz cada uma das habilidades do lutador.

Passiva – Pit Grit

Heavy Hands: Os ataques básicos de Sett alternam entre um soco de esquerda e um de direita, mas sempre começam com um soco esquerdo. Sua velocidade de ataque aumenta a velocidade de ambos os golpes.

Os socos de esquerda causam dano normal e seguem a velocidade regular de ataque de Sett, enquanto os socos de direita são mais rápidos (oito vezes a velocidade dos socos de esquerda) e causam dano bônus.

Sett redefine o soco de esquerda se não atacar com o soco de direita dentro de dois segundos após o soco de esquerda.

Heart of the Half-Beast: Sett ganha 0,25 de regeneração de vida adicional por cada 5% de vida perdida.

Q – Knuckle Down

Sett ganha 30% de velocidade de movimentos por 1,5 segundos enquanto se move em direção a campeões inimigos. Seus próximos dois ataques básicos causam 10 de dano físico de bônus mais uma porcentagem adicional da vida máxima do alvo.

W – Haymaker

Passivo: Sett armazena 100% do dano recebido como “Grit” em um limite de 300 ou 50% da vida máxima de Sett. O Grit decai rapidamente quatro segundos após o dano ter sido causado.

Ativo: Sett gasta todo o Grit para causar dano verdadeiro a todos os inimigos em uma linha central. Inimigos que não estão na linha central sofrem dano físico, em vez de verdadeiro. Sett também ganha um escudo que decai rapidamente ao longo de dois segundos igual ao Grit gasto.

E – Facebreaker

Sett causa dano físico e Lentidão aos inimigos em ambos os seus lados em 50% por 0,5 segundos. Se Sett agarrar pelo menos um inimigo de cada lado, todos os inimigos ficam atordoados por um segundo.

R – The Show Stopper

Sett agarra um oponente e o carrega adiante antes de jogá-lo no chão, causando dano físico e Lentidão de 99% por 1,5 segundo. Os inimigos sofrem menos danos se estiverem mais distantes de onde Sett aterrissa.

Quando Sett será lançado nos servidores ativos?

A Riot ainda não revelou uma data de lançamento para Sett, mas os fãs podem já ter algumas pistas sobre quando o colosso vai se juntar à briga.

O site Surrender at 20, um site de mineração de dados do PBE do League of Legends, descobriu um espólio parecido com um cartão no mês passado chamado Sett’s Calling Card. O item tinha uma marcação com a data 14 de janeiro, fazendo entender que seria a data em que o item poderia ser aberto. Não está claro o que terá dentro do item, mas o espólio pode acompanhar o lançamento do campeão.

Artigo publicado originalmente em inglês por Rachel Samples no Dot Esports no dia 11 de dezembro.