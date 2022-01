Riot abrirá votação para linha de skins do LoL que retorna em 2022

Os fãs de League of Legends poderão votar em uma linha de skins para voltar ao jogo neste ano.

A Riot anunciou mais uma votação popular para comemorar o início da temporada ranqueada 2022. Neste ano, os jogadores podem votar para que o LoL receba novas skins de uma das seguintes linhas: Infernal, Arco Celeste e Gótica.

No momento, 12 campeões do LoL têm skins Infernais, enquanto cinco têm skins Arco Celeste. Orianna é a única campeã com uma skin Gótica à venda.

Imagem via Riot Games Imagem via Riot Games Imagem via Riot Games

No ano passado, a Riot abriu uma votação e os jogadores de League of Legends puderam escolher entre três linhas de skins temáticas: Pesadelo na Cidade do Crime, Domadores de Monstros e Galante 2.0. Como os resultados foram muito próximos, a Riot acabou lançando skins tanto da linha Pesadelo na Cidade do Crime quanto da linha Galante 2.0.

Se pudermos nos basear na votação anterior, os resultados da enquete podem ser revelados na primeira semana de fevereiro e as skins, lançadas mais adiante no ano. No ano passado, a linha de skins Pesadelo na Cidade do Crime chegou aos servidores ativos em agosto, enquanto as skins Galante 2.0 foram lançadas em novembro.

A Riot ainda não divulgou datas para a votação popular deste ano, mas deve divulgar mais novidades ao longo de 2022. A nova temporada ranqueada do LoL está no ar mundialmente em todos os servidores.

Artigo publicado originalmente em inglês por Michael Kelly no Dot Esports no dia 07 de janeiro.