Ranking global de poder do League of Legends da Dot Esports: Pré-temporada 2022

A cena global de League of Legends mudou imensamente em apenas dois meses, com a pré-temporada trazendo incontáveis ​​alterações nas equipes de todo o mundo. Desde que a EDward Gaming conquistou a Copa do Invocador há pouco mais de dois meses, o cenário do LoL internacional certamente mudou. Quer essas mudanças tenham cruzado as fronteiras internacionais ou não, é evidente que cada região no cenário profissional do LoL sentiu os efeitos ondulantes de uma pré-temporada vívida.

De jogadores lendários trocando de times a veteranos estabelecidos criando equipes cheias de super estrelas, a temporada de 2022 já está se moldando para ser uma das campanhas mais competitivas que o LoL já viu. Equipes potentes que disputam títulos mundiais estão sendo reunidas em todas as regiões do globo.

Para comemorar o início da temporada profissional do LoL 2022, pedimos à nossa equipe de redatores do LoL que avaliasse as dezenas de equipes que participavam de jogos competitivos em todo o mundo. Classificamos as equipes do mundo em todas as regiões com base na força de suas equipes, nos resultados anteriores registrados e no estado do clima profissional global. Como resultado de nossa avaliação, chegamos a um consenso e classificamos as 10 melhores equipes profissionais do LoL do mundo antes da temporada de 2022.

Classificação Equipe Região de Origem 1) Edward Gaming LPL 2) Gen.G LCK 3) T1 LCK 4) Royal Never Give Up LPL 5) DWG KIA LCK 6) LNG Esports LPL 7) Weibo Gaming LPL 8) Team Vitality LEC 9) Bilibili Gaming LPL 10) Top Esports LPL

10) Top Esports

A Top Esports não atendeu às expectativas em 2021. Os favoritos para vencer o Mundial 2020 e dominar a LPL fizeram apenas uma mudança um ano atrás que, no papel, deveria fortalecer seu elo mais fraco na função de suporte. Agora, o time está olhando para frente depois de uma reformulação ainda maior na equipe.

Os veteranos Zoom e Tian juntaram-se à equipe titular e, sem dúvida, devem elevar o nível de jogabilidade da TES. Os principais elementos da equipe são, mais uma vez, knight e JackeyLove. Ambos são alguns dos jogadores mais proeminentes da LPL em suas funções. O meio encerrou as temporadas regulares Spring e Summer da LPL de 2021 nos cinco primeiros em termos de AMA, (6,9 e 6,3). O atirador, por outro lado, teve o maior dano à campeões por minuto em ambos os splits (623 e 676). Com um suporte experiente, deverão ter espaço para voltar a fazer da TES um dos principais candidatos da China e do Mundo, tal como na Demacia Cup 2021, que foi reivindicada pela organização.

9) Bilibili Gaming

Quando a loucura das transferências se agravou na pré-temporada, ninguém esperava que o nome Bilibili Gaming saísse como um dos vencedores no final. A organização investiu enormemente em sua equipe de LoL, trazendo uma mistura de sangue novo e um dos nomes mais consagrados da história do jogo.

A Bilibili investiu na rota topo com muito potencial. FoFo terminou sua temporada de 2021 na Rare Atom com 5.1 de AMA em 94 jogos, enquanto o tempo de Breathe com a Team WE provou que ele é um excelente laner (165 de diferença de ouro em 10 minutos e 62,8 por cento de participação em abates). As maiores estrelas da equipe, e muito provavelmente também da LPL, podem ser a nova rota inferior da equipe. Uzi, um dos atiradores mais renomados do mundo, e Crisp, campeão mundial de 2019, são nomes que falam por si. Eles estão juntando forças para orientar os outros três a se tornarem os melhores do mundo em suas funções e para fazer da Bilibili uma equipe que poucos têm a coragem de enfrentar no cenário internacional.

8) Team Vitality

Se times como a Cloud9 e a MAD Lions, que eram relativamente mais fracas, em teoria, do que a Team Vitality desta temporada, alcançaram os oito primeiros no Mundial na temporada passada, há uma boa lógica por trás de acreditar que a Vitality poderia estar entre os oito primeiros nesta temporada. Os “cinco fabulosos” europeus da Vitality podem comandar a mesa em uma LEC enfraquecida, mas o sucesso internacional ainda é o objetivo mais importante para uma equipe alinhada com veteranos historicamente triunfantes. Com uma das equipes mais comprovadamente fortes do oeste, a Vitality tem o pedigree para se erguer ao lado dos melhores times do mundo. Entre os cinco, Perkz, Alphari e Carzzy levaram três times diferentes para o Mundial no ano passado. Onde quer que eles vão, é óbvio que o sucesso segue.

7) Weibo Gaming

Lembra quando a equipe então conhecida como Suning Gaming fez sua participação para as Finais Mundiais de 2020? Você está aparentemente em minoria, então. A Suning se deu bem naquela participação? Sim. Mas se as melhores de cinco são os árbitros da verdade, então vencer a segunda e a primeira semente da região mais forte do mundo como a terceira semente não pode ser por acaso. A única diferença entre 2020 e 2021 para a Suning foi a ausência de um dos maiores suportes para, SwordArt. Mas em 2022, Huanfeng tem seu companheiro de volta. E se o par testado e comprovado de um atirador novato e um suporte veterano ajudou a levar a Suning a uma final mundial em 2020, então uma versão mais robusta disso, mais a mesma equipe (diferente de substituir Bin por TheShy), deve, com razão, elevar o potencial para a Weibo Gaming em 2022.

6) Esports de GNL

A campanha de 2021 da LNG chegou ao fim da forma mais dramática possível, com uma luta de última hora contra a MAD Lions durante um jogo decisivo de desempate na fase de grupos do Mundial virando a maré de sua temporada em seus momentos incríveis. A LNG manteve a liderança naquele jogo por 45 dos 46 minutos jogados, e não é irracional afirmar que, em incontáveis ​​universos alternativos, eles mantêm essa liderança e avançam para as quartas de final. Resultados à parte, a LNG adicionou mais segurança ao seu núcleo de jogadores com as contratações do ex-suporte da JD Gaming, Lvmao, e do ex-meio da FunPlus Phoenix, Doinb. Se eles simplesmente perderam a classificação entre os oito primeiros em 2021, então a chegada de dois dos melhores talentos individuais do LoL profissional deve cimentar o lugar da LNG no escalão superior do cenário competitivo em 2022.

5) DWG KIA

A organização ex-campeã mundial DWG KIA está trazendo alguns rostos novos e promissores que têm o potencial de dar à equipe um segundo título mundial este ano, algo que a equipe quase conquistou em 2021. Embora a maior parte da equipe permaneça inalterada, as grandes mudanças na rota inferior se destacou após a perda de BeryL e Ghost para outros times. Em seu lugar estão deokdam e Kellin, ambos vindos da Nongshim RedForce, uma equipe que alcançou grande sucesso em 2021, vencendo batalhas contra gigantes da LCK como DWG KIA. Embora ainda não saibamos como essa nova rota inferior vai se sincronizar com o resto do time, saber que eles encontraram o sucesso juntos anteriormente oferece muita esperança para os fãs que esperam ver DWG KIA levantar mais uma vez a Copa do Invocador.

4) Royal Never Give Up

A Royal Never Give Up recuperou-se dos resíduos de 2020 e da ressaca pós-Uzi. Em 2021, a organização conquistou seu segundo título do MSI com mais uma vitória sobre um titã da LCK. Em 2018, quando conquistou seu primeiro título, Xiaohu era o meio da equipe. Ele está de volta, e a equipe trouxe o finalista mundial de 2020 Bin, da Suning (agora Weibo) para substituí-lo. Esta equipe será tão potente como sempre, talvez um pouco menos versátil. O ex-meio Cryin foi um jogador de destaque, mas se havia um ponto fraco para o time, era ele. Como a EDG, a RNG não vai mexer muito com uma boa escalação. Se Bin conseguir retomar sua forma de 2020 e o resto da consistência da equipe continuar a de 2021 poderão superar o caos constante da LPL. Então a a RNG estará preparada para outro ano muito bom.

3) T1

Mais uma vez, a T1 está se destacando não apenas nas equipes mais prevalentes na LCK, mas no mundo todo. Esta iteração da equipe da T1 mantém a aparência e sensação que lhes permitiu ter sucesso em 2021, com Zeus, Oner, Faker, Gumayusi e Keria, todos voltando para a equipe duas vezes campeã mundial. Com as grandes mudanças sacudindo algumas das equipes mais notáveis ​​da LCK este ano, a T1 está avançando com uma equipe muito avançada na LCK do ano passado, assim como no Mundial. Embora a competição da LCK continue acirrada, especialmente no topo, a T1 tem as ferramentas para cimentar um lugar como uma força motriz no League of Legends profissional mais uma vez.

2) Gen.G

A religião de Chovy finalmente encontrou seu caminho para a terra prometida, e seus seguidores agora estão vestidos com as vestes pretas e douradas do Gen.G. Esta organização sempre foi um dos principais competidores na Coréia, mas nunca teve um fator X que pudesse levá-los para além do segundo lugar. Mas agora, escolheu um dos melhores jogadores do mundo. O que acha disso como um fator X? Ao longo de seu tempo com a Hanwha Life Esports, estávamos assistindo “The Chovy Show” depois que ele teve que arrastar sua equipe para a vitória em várias ocasiões. Mas agora, o protagonista pode ter encontrado co-estrelas perfeitas para compartilhar o peso das responsabilidades, com o caçador veterano Peanut, o antigo atirador da Gen.G, Ruler, Doran e Lehands como peças sólidas e confiáveis ​​para o sucesso.

1) EDward Gaming

Se não estiver quebrado, não conserte. Depois de finalmente ganhar a Copa do Invocador, os fãs da EDward Gaming devem ficar felizes em saber que a equipe manteve sua equipe de 2021 para o próximo ano. Vimos muitos times do LoL ficarem muito ambiciosos no que diz respeito a obter mais sucesso e acabam fazendo mudanças pela mudança. Mas a EDG tem a melhor equipe do jogo, como comprovado pelo seu mais recente troféu. Agora, é hora de provar que o ano passado não foi um acaso, e que eles estão aqui para ficar no topo da montanha em uma das regiões mais competitivas do mundo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Michael Kelly, Henrique DaMour, Tyler Esguerra, Ethan Garcia e Mateusz Mitre no Dot Esports no dia 08 de janeiro.