Quando será lançado Song of Nunu?

Song of Nunu: A League of Legends Story é um jogo de aventura narrativa para um jogador desenvolvido pela Tequila Works com Nunu e Willump do MOBA da Riot Games, League of Legends. O jogo estava originalmente programado para ser lançado em 30 de março, mas agora aparentemente está atrasado até novo aviso.

Houve especulações sobre seu possível lançamento no final de abril desde que um pacote comemorando o lançamento do jogo foi visto no PBE do LoL. É muito provável que a data de lançamento de Song of Nunu seja anunciada perto da própria data de lançamento, o que é semelhante ao que aconteceu com o jogo Ruined King. Mas em 5 de abril, não houve comunicação oficial da Tequila Works, da Fortiche Production ou da Riot sobre a data de lançamento do jogo.

Imagem via Tequila Works

A segunda história do LoL convidará seus jogadores a explorar a tundra congelada de Freljord, revelar segredos enterrados nas profundezas dos campos glaciais e experimentar o universo do LoL de uma nova perspectiva. A história seguirá Nunu e Willump enquanto os dois melhores amigos viajam pela terra congelada em busca da mãe do menino.

A aventura para um jogador contará com inúmeros quebra-cabeças e inimigos que atrapalharão a jornada do Menino e do Yeti, desafiando assim os jogadores de várias maneiras. Os fãs de LoL também podem esperar encontrar outros campeões presentes no Rift, incluindo a Lissandra, como visto no trailer do jogo.

O artigo original será atualizado quando mais detalhes sobre o jogo forem lançados oficialmente.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cecilia Ciocchetti no Dot Esports no dia 05 de abril.

