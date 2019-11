Quando Aphelios chega ao ambiente de testes do League of Legends?

O novo atirador do League of Legends, Aphelios, fez barulho hoje, depois que a Riot revelou suas habilidades por meio de um trailer de campeão e do seu Manual do Kit. Ainda pode levar algumas semanas para você jogar com o atirador nos servidores principais, mas ele deverá chegar aos ambiente público de testes (Public Beta Environment – PBE) em breve.

A Arma dos Devotos está prevista para ser um dos campeões mais difíceis de dominar. Aphelios possui cinco armas diferentes, cada uma com sua própria habilidade e mecânica, e é forçado a trocar de armas depois que suas 50 munições se esgotam.

Embora possa ser divertido jogar Aphelios direto no Rift, alguns jogadores podem querer tentar experimentá-lo no PBE primeiro.

Quando Aphelios será lançado no PBE?

Imagem via Riot Games

Embora ainda não tenha sido revelada uma data exata de estreia do Aphelios no PBE, o cliente do League sugere que o atirador chegue aos servidores em 11 de dezembro com o Patch 9.24.

O patch 9.24 ainda não foi lançado no PBE, mas o diretor de design do League Andrei “Meddler” van Roon explicou anteriormente que o patch chegaria aos servidores de teste “por volta do dia 25”. Se o lançamento do Aphelios coincidir com o 9.24, o atirador aparecerá no servidor de teste muito em breve.

Que outras grandes mudanças são esperadas na 9.24?

Andrei van Roon on Twitter Consensus at this point is that the screen tint for the Infernal rift is too dominant. We’ll be toning it down next patch. Should have a version on PBE next update, feedback on it much appreciated

Os jogadores do League estavam bastante insatisfeitos com a nova coloração do mapa provocada pelas mudanças nos dragões. A Riot vai suavizar os tons do terreno dos dragões Infernal e Oceânico no Patch 9.24.

E os desenvolvedores não equilibraram nenhum campeão no Patch 9.23, preferindo deixar que as mudanças no Rift determinassem quais deles estavam mais fortes. Qualquer campeão fora da curva provavelmente sofrerá mudanças no próximo patch.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 25 de novembro.