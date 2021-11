Onde encontrar Poritos no evento narrativo RiotX Arcane

Em comemoração ao lançamento da série Arcane na Netflix, a Riot Games lançou um romance visual interativo para os jogadores. O evento, definido como “uma experiência MUNDIAL, multijogos e multiplataformas”, pega um pouco de todos os títulos populares da Riot e permite que os jogadores explorem e concluam várias missões para obterem recompensas.

Uma das missões principais envolve ajudar o Professor Heimerdinger a encontrar seu Poro perdido. E, para levar o Poro de volta a ele, você precisa dar algo para ele comer — um Poritos.

Onde encontrar um Poritos

Depois que Viktor pede para você encontrar o Poritos, clique no mapa no canto superior esquerdo da sua tela. Você verá três áreas pelas quais pode se movimentar. Mais áreas serão adicionadas depois. Siga para As Vielas.

Quando chegar em As Vielas, você estará na frente do bar The Last Drop. Agora, você pode clicar e arrastar para a esquerda ou usar o scroll do mouse para cima para se mover ao lado esquerdo de onde está. Você vai encontrar um humanoide aquático chamado Peixeiro em frente à sua barraca. Em uma poça roxa à direita dele, haverá um Poritos com um ícone de interação. Clique nele para pegar o item.

Depois disso, você vai precisar encontrar o Poro. Abra novamente o mapa, clique no Distrito Artístico, onde você começou, e novamente mova para o lado esquerdo. Logo à direita do portal de entrada, você encontra o pequeno Poro. Se clicar nele após encontrar o Poritos, ele voltará ao Professor. Para concluir a missão, retorne ao Laboratório do Heimerdinger e fale com o Professor.

Isso deve concluir a primeira, e única até o momento, leva de missões. Mais missões devem ser adicionadas com as próximas etapas do evento RiotX Arcane.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Robertson no Dot Esports no dia 01 de novembro.