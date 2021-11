Site do evento RiotX Arcane está online com um romance ambientado em Piltover e Zaun

Se você é um grande fã das recentes incursões da Riot Games em trabalhos no estilo visual novel no cliente de League of Legends, então você ficará feliz em saber que o evento RiotX Arcane trouxe uma experiência semelhante para o site oficial da desenvolvedora.

No romance, o jogador é lançado no mundo de Arcane, onde encontrará vários personagens populares do mundo de Runeterra. Rostos familiares como Caitlyn e Heimerdinger estão entre os primeiros campeões encontrados, mas existem outras regiões e campeões que podem ser encontrados enquanto os usuários exploram o mapa.

Screengrab via Riot Games

Você pode visitar áreas específicas da cidade, embora algumas outras ainda estejam fechadas. Presume-se que essas áreas serão desbloqueadas enquanto o resto do evento RiotX Arcane continua este mês.

Dentro do jogo, os jogadores precisarão completar pequenas missões para mover a história adiante, quer envolvam pesquisas em todo o mapa, jogos de quebra-cabeça e minijogos. Eles não são muito complicados, mas acrescentam mais tempero a um mundo cheio de surpresas.

Screengrab via Riot Games

Também há recompensas no jogo para qualquer usuário da Twitch Prime que podem ser encontradas na partes Distríto Artístico do mapa. Eles podem ser reivindicados movendo-se para o lado esquerdo da área e clicando no pequeno ícone que está pairando sobre uma pequena granada da Jinx.

Divirta-se e prepare-se para um mês inteiro de histórias e jogos incríveis com RiotX Arcane. Você pode começar a assistir a série animada Arcane na Netflix em 6 de novembro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 01 de novembro.