Liquid cai e mcima da G2 enquanto Fnatic se recupera no dia 4 do Mundial 2020

A primeira semana da fase de grupos do Campeonato Mundial de League of Legends de 2020 chegou ao fim hoje, após quatro dias de competição acirrada. Cada equipe no torneio já jogou três jogos e os quatro grupos estão parecendo mais e mais atraentes a cada dia que passa.

A paisagem do torneio desenvolveu-se imensamente hoje. Vários times completaram performances perfeitas na primeira rodada da fase de grupos, enquanto outros times trouxeram grandes surpresas para manter vivas suas esperanças do torneio.

Aqui está o que aconteceu no quarto dia do Mundial 2020.

Liquid permanece vivo no Grupo A

Foto via Riot Games

Com as costas contra a parede, a Team Liquid da América do Norte superou os obstáculos com uma vitória massiva e decisiva sobre a G2 Esports. Entrando em jogo, a G2 estava invicta no Grupo A com um recorde de 2-0 impecável. A TL, por outro lado, ainda não havia conquistado nenhuma vitória na fase de grupos. No que pode ser considerada a maior reviravolta do torneio até agora, a Liquid venceu a G2 de forma convincente.

O jogo inicial pertencia a TL. Na marca de 20 minutos, a Liquid havia acumulado uma vantagem de 3.000 de ouro que não seria abandonada. Depois de reclamar 24 abates e uma alma infernal, a Liquid colocou a G2 longe para se manter viva no Campeonato Mundial em um jogo que mostrou o que foi facilmente o melhor desempenho da LCS no Mundial. O resultado favorável para a TL foi liderado principalmente pelo meio da equipe, Jensen, que terminou com um placar de 10/2/10 de Orianna, bom o suficiente para conseguir 83 por cento de participação de abates.

Na quinta-feira, 8 de outubro, as equipes do Grupo A lutarão para determinar quem avançará para as quartas de final. Com um placar de 1-2, a Liquid tem uma grande tarefa pela frente se eles quiserem sair da fase de grupos vivos e intactos. Um desempenho como o contra a G2 no final desta semana definitivamente precisa ser feito para oaLiquid, além de mais uma vitória. Embora certamente haja uma grande exigência diante da terceira semente da NA, ainda há um vislumbre de esperança.

Fnatic faz uma declaração

Foto via Riot Games

Chegando ao quarto dia, o confronto titânico entre Gen.G e Fnatic tinha circulado na agenda da maioria dos fãs. As duas equipes surgiram como as primeiras candidatas ao primeiro lugar do Grupo C e o encontro entre elas decidiria como o grupo provavelmente ficaria mais tarde. Uma vitória da Gen.G certamente os teria estabelecido no topo do grupo em um futuro previsível, possivelmente até mesmo decidindo o destino do grupo ali mesmo.

Mas a Fnatic, recém-saída de uma perda brutal nas mãos da LGD Gaming ontem, se recuperou e derrubou a Gen.G com facilidade. O forte desempenho de Rekkles e Hylissang na rota inferior levou a Fnatic à linha de chegada em um jogo que o time precisava vencer para se manter na disputa pela liderança do Grupo C.

As águas do Grupo C ficaram extremamente turvas no quarto dia. Vitórias de Fnatic e LGD sacudiram a classificação, resultando em um empate a três pelo primeiro lugar do grupo.

Veremos o Grupo C voltar aos holofotes no sábado, 10 de outubro, quando o grupo mais intrigante do Mundial até agora será decidido de uma vez por todas. Se uma coisa é certa para entrar nessa lista de jogos, entretanto, é que a Fnatic definitivamente vai querer sangue.

Top Esports terminam com uma primeira semana perfeita

Depois de um jogo contra a DRX ontem, a primeira semente da LPL, Top Esports, voltou com força total no quarto dia com uma performance dominante contra Unicorns of Love. Atrás do jogo excepcional de Jax de 369, que terminou com um placar de 10/3/5, TES finalizou a primeira rodada com um ponto de exclamação. O jogo de hoje viu os campeões da LPL ganharem por quase 14.000 de ouro, acumulando 27 abates no total.

Entrando no torneio, era quase certo que a Top sairia do Grupo D com um registro impecável. E até agora, eles já se estabeleceram como favoritos para vencer o torneio com um recorde perfeito de 3-0 após uma semana de jogo. Apenas a Damwon Gaming no Grupo B ganhou todos os três jogos desta semana também.

A Top tentará terminar o trabalho no domingo, 11 de outubro, quando o Grupo D retornar. E com três vitórias sólidas já em seu bolso, não há razão para acreditar que a TES não deva chegar às quartas de final com facilidade.

Artigo publicado originalmente em inglês por Michael Kelly no Dot Esports no dia 06 de outubro.