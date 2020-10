K/DA, grupo de K-pop do LoL, compartilha prévia de seu novo clipe, “MORE”

A próxima semana será boa para os fãs da K/DA.

O grupo virtual de K-pop de League of Legends compartilhou hoje uma prévia de seu novo clipe “MORE”. O vídeo de 14 segundos anuncia o lançamento do clipe, que estreia no YouTube às 11h BRT de 28 de outubro.

Thank you all for taking part in the past month of #KDAMORE. Now, experience this first look of the upcoming music video: "MORE."



Pre-save "MORE" now: https://t.co/MgRQs8QJ2X pic.twitter.com/J67Y4R5XAl — K/DA (@KDA_MUSIC) October 23, 2020

Akali, Ahri, Evelynn e Kai’Sa estarão de volta, acompanhadas por uma moto, um piano flutuante e muito ouro.

A Riot já tinha anunciado todas as participações do EP de estreia da K/DA, ALL OUT. Além de Madison Beer, Lexie Liu, Jaira Burns e Soyeon e Miyeon da (G)I-DLE, uma nova participação é mais empolgante para os fãs da K/DA e do LoL. A nova campeã de League of Legends, Seraphine, deve fazer sua estreia como estrela pop em “MORE”.

A estreia do clipe pode coincidir com o lançamento de Seraphine no Summoner’s Rift. A campeã está sendo testada no PBE do jogo no momento, mas ela deve ser lançada nos servidores ativos em 28 ou 29 de outubro.

Adicione a nova faixa no Spotify e no Apple Music clicando aqui.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 23 de outubro.