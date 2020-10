EP da K/DA se chama ALL/OUT e já tem data de lançamento

O grupo virtual de K-pop de League of Legends, a K/DA, já marcou a data do comeback.

A Riot vem compartilhando conteúdo e imagens promocionais da K/DA há alguns meses. Mas agora finalmente foram reveladas as informações sobre o EP do grupo.

O lançamento do novo EP da K/DA está marcado para 6 de novembro, e o nome dele será ALL/OUT. Mas não foi só isso que foi anunciado do projeto. Com o anúncio, foi divulgada a capa oficial do álbum, além de várias imagens promocionais.

Imagem via Riot Games

O primeiro single do novo projeto se chama “THE BADDEST” e foi lançado há mais de um mês com um lyric video. Quando o EP sair, em algumas semanas, novas faixas estarão ao lado de “THE BADDEST”, com seus próprios estilos e participações especiais.

O grupo em si, Akali, Kai’Sa, Evelynn e Ahri, voltou depois de uma pausa, com vozes das idols Soyeon e Miyeon, da (G)I-DLE, e das novatas Bea Miller e Wolftyla. A K/DA também irá apresentar uma nova música no Campeonato Mundial 2020 com a provável nova campeã de League of Legends, Seraphine.

Fique de olho nas redes sociais da K/DA para descobrir mais sobre o comeback do grupo, e também no Campeonato Mundial de LoL.

